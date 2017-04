Päätoimittajan kommentti: Vihervasemmisto otettava tosissaan

Vaikka kokoomus nousi kunnallisvaaleissa valtakunnalliseksi ykköseksi, vielä olennaisempaa on vihervasemmiston menestys. Vihreiden tulos oli huomattavan hyvä. Valtakunnallisesti puolue ylsi loistotulokseen. Pääkaupunkiseudulla puolue on entistä suurempi vallankäyttäjä. Myös Vasemmistoliiton tuore puheenjohtaja Li Andersson saavutti muhkean vaalivoiton.

Näiden kahden puolueen menestys on yhteenlaskettuna enemmän kuin osiensa summa. Tätä vahvistaa vielä perussuomalaisten lasku. Kun muualla Euroopassa kansallismieliset oikeistopopulistit näyttävät etenevän, Suomessa tilanne on toinen. Suuntaus on sen verran selvä, että kaksi päähallituspuoluetta, keskusta ja kokoomus, joutuvat ottamaan sen tosissaan suunnatessaan kohti seuraavia eduskuntavaaleja.

Vihreiden ja vasemmiston menestys tarkoittaa poliittista tendessiä, jossa ympäristöregulaatiota vahvistetaan, tiivistä kaupunkirakennetta edistetään ja maatilojen tuotantomahdollisuuksia kiristetään. Myös metsän talouskäyttö ja biopolttoaineet joutuvat tiukemman kritiikin kohteeksi.

Ilmaston muutos ja ympäristöajattelu on näiden vaalien jälkeen yhä tärkeämpää. Kaikille puolueille.

Samalla maakuntien suhteellinen asema metropoliin nähden heikkeni. Vihreiden lisäksi myös kokoomus on näissä vaaleissa leimautunut hyvin vahvasti metriopolialueen asianajajaksi.

Jan Vapaavuori on Helsingin todennäköinen pormestari ja muutenkin huomattavan suosittu porvari. Hän on myös leimallisesti kaupungistumista ja suurmetropolia ajava poliitikko. Kuntavaalin tuloksella on tässä mielessä merkitystä myös valtakunnallisesti. Edessä on yhä tiukempi taistelu resursseista Helsingin ja muun Suomen välillä.

Keskustan suoritus pääministeripuolueena oli vaisu. Vaikka maan talous ja työllisyys ovat pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikana kääntyneet nousuun, kuntavaaleissa tämä ei äänestäjiä innostanut.

Myös demarien jääminen kakkospaikalle on pettymys puheenjohtaja Antti Rinteelle ja puolueväelle. Pääoppositiopuolueelta olisi perinteisesti voinut odottaa ykköspaikkaa ja selvästi yli 20 prosentin lukemia. Myös SDP joutuu ottamaan vihreiden ja vasemmistoliiton tavoitteet huomioon yrittäessään kohentaa asemiaan eduskuntavaalityössään.

RKP:n osalta oppositioasema ja ruotsin kielestä käyty keskustelu ei olennaisesti auttanut. Sari Essayahin johtama kristillisdemokraatit menestyivät pienpuolueiden kilvassa hieman odotettua paremmin.