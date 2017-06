Paavo Väyrynen harkitsee presidenttiehdokkuutta – ei tuekaan Sauli Niinistöä

Euroopan parlamentin jäsen, keskustan kunniapuheenjohtaja ja Kansalaispuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen kertoo harkitsevansa sittenkin asettumista ehdolle vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Hän harkitsee asiaa kuluvan kesän aikana.

Aiemmin Väyrynen tuki nykyisen presidentin Sauli Niinistön uudelleenvalintaa, mutta hän on tullut asiassa toisiin ajatuksiin.

"Ei ole enää ehdokasta, jota voisin tukea. Minua on pyydetty ja jopa vaadittu asettumaan ehdolle."

Väyrysen mukaan häntä ehdokkaaksi pyytäneet henkilöt ovat sellaisia, jotka ovat huolissaan Suomen itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Se, ettei hän enää tue Niinistöä, liittyy turvallisuus- ja Eurooppa-politiikkaan.

"Niinistö on ajanut EU:n yhteisen puolustuksen kehittämistä. Se ei ole oikea linja."

Väyrynen toteaa, että asiassa on myös menettelytapaongelma.

"Eurooppa-politiikka kuuluu valtioneuvostolle eikä presidentille."

Keskustalla on jo presidenttiehdokas, Matti Vanhanen. Jos Väyrynen ryhtyisi ehdokkaaksi, hänen taustalleen tarvittaisiin samankaltainen kansalaisliike kuin Sauli Niinistön kampanjan takana on. Europarlamentaarikoista myös Merja Kyllönen (vas.) ja Nils Torvalds (r.) on valittu puolueidensa presidenttiehdokkaiksi.

Väyrynen on ollut keskustan ehdokkaana presidentinvaaleissa vuosina 1988, 1994 ja 2012.

Väyrynen on 70-vuotias. Sauli Niinistö on häntä kaksi vuotta nuorempi.