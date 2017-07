Paavo Väyrynen lähtee presidenttikisaan – pääministerin pestikin kiinnostaa

Valitsijayhdistys muodostetaan itsenäisyyspäivänä, jos tarvittava määrä kannattajakortteja on saatu kerätyksi. Valitsijayhdistyksen asiamieheksi on lupautunut professori Tapio Varis ja vara-asiamieheksi professori Vilho Harle.

Vaalilain mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannattajakortit.

Jos Paavo Väyrynen ei tule valituksi tasavallan presidentin tehtävään, hän on Kansalaispuolueen ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, puolue ilmoittaa tiedotteessa.

Puolue kertoo myös, että Väyrynen on luopunut Kansalaispuolueen puheenjohtajuudesta. Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu VTM, agronomi Sami Kilpeläinen. Väyrynen jatkaa puoluehallituksen jäsenenä. Uusiksi hallituksen jäseniksi on valittu Piia Kattelus ja Tuula Komsi. Kattelus on valittu puolueen varapuheenjohtajaksi.