Papua-Uudessa-Guineassa voimakas maanjäristys – tsunamivaroitus annettu

Papua-Uudessa-Guineassa on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järistyksen takia on annettu tsunamivaroitus Papua-Uuteen-Guineaan, Salomonsaarille, Indonesiaan, Nauruun ja muille alueen saarille. Mahdollinen tsunami on odotettavissa kolmen tunnin sisällä.

Järistys oli voimakkuudeltaan 7,9. Ensitietojen mukaan voimakkuudeksi mitattiin 8,0, mutta sittemmin voimakkuutta laskettiin.

Papua-Uusi-Guinea sijaitsee Australian pohjoispuolella.