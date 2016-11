Pekka Ervasti: Ylen johto on taipunut Sipilän hallituksen painostukseen

Yleisradion painostaminen ei ole mitään uutta, sanoo Ylen politiikan toimituksen entinen päällikkö Pekka Ervasti. Hänen mukaansa tilanne on kärjistynyt varsinaisesti kahden viime vuoden aikana.

"Juttuja on hyllytetty ja sensuroitu ja toimittajille on annettu varoituksia erityisesti tämän hallituksen aikana."

Ervasti kirjoitti itsekin kriittisesti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) poliittisesta osaamisesta, terveydestä ja taloudellisista sitoumuksista, kunnes sai potkut.

Ylen A-studiossa kysyttiin keskiviikkoiltana vastaavalta päätoimittaja Atte Jääskeläiseltä Ervastin potkuista ja siitä, maksettiinko tämä hiljaiseksi.

Jääskeläinen ei kommentoinut.

"Kuten vastaava päätoimittaja Jääskeläinen on sanonut: olemme tehneet Ylen kanssa sopimuksen siitä, että emme erittele Ylestä lähtemiseni syitä julkisuudessa", sanoi myös Ervasti torstaiaamuna MT:lle.

"Mutta veronmaksajana ja journalistina sekä entisiltä kollegoilta kuulemani perusteella olen erittäin huolestunut sitä, kuinka ahtaaseen rakoon Ylen poliittinen journalismi on ajettu toimivan johdon linjauksilla. Ei ole sattumaa, että kurilinja on koventunut erityisesti tämän hallituksen aikana."

Ervasti korostaa puhuvansa vain kollegoidensa puolesta, ei omasta tapauksestaan.

Pekka Ervasti on Bonnier-palkittu toimittaja, entinen Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja, Ylen politiikan toimituksen pitkäaikainen päällikkö ja nykyinen Maaseudun Tulevaisuuden kolumnisti.

Ervasti huomauttaa, että Ylen tilanteeseen on kiinnittänyt huomiota myös Radio- ja televisiotoimittajien liitto. RTTL:n mukaan Ylen journalistinen johto rikkoo journalistin ohjeita. Jääskeläinen kiistää tämän.

Myös Ylen oma ammattiosasto on huolestunut painostuksesta ja uhkailusta, Ervasti huomauttaa.

Ervasti mainitsee elävänä esimerkkinä toimittaja Ruben Stillerin, joka kertoo saaneensa varoituksen Sipilän asioiden käsittelyyn liittyen.

"Poliitikot painostavat toimittajia aina, mutta eri asia on, taivutaanko painostukseen. Se säikäyttää, ja ikävin seuraus on, jos itsensensuuri lisääntyy. Aika kuvaavaa on, jos toimittaja joutuu kysymään suorassa lähetyksessä, että saanko minä nyt potkut", Ervasti sanoo.

"Ylessä on huipputoimittajia ja olen erittäin surullinen heidän puolestaan."

Kohdistuuko Yleen paineita siis erityisesti keskustan ja Sipilän taholta?

"Hallituksen alkutaipaleella perussuomalaiset esittivät paljon reklamaatiota, mutta jostakin syystä se on vähentynyt. Mikä on syy ja mikä seuraus, mutta maahanmuuton käsittely ainakin Ylen kommentoimissa jutuissa on vähentynyt."

Ylen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Arto Satonen (kok.) sanoi keskiviikkona MT:lle, että "Yle tekee päätöksensä journalistisilla perusteilla" ja että Ylen riippumattomuus on varmistettu sen julkisella rahoituksella.

"Siitä ei päätetä hallituksessa, vaan eduskunnassa yli hallitus- ja oppositiorajojen."

Ervasti suhtautuu rahan ja riippumattomuuden suhteeseen varauksella.

"Raha tulee kuitenkin poliitikoilta ja Yle dominoi mediakenttää. Juuri siksi pitäisi pystyä luottamaan sen journalismin kriittisyyteen, itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen."

Ylen riippumattomuudesta nousi tällä viikolla kohu, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että Ylessä rajoitettiin uutisointia, joka liittyi pääministeri Sipilän mahdolliseen jääviyteen liittyen Terrafame-yhtiöön liittyvien urakoiden hankintoja. Palveluita hankitaan verorahoilla yrityksiltä, joiden omistajina on Sipilän sukulaisia.

Lue lisää aiheesta:

Ylen toiminnasta Sipilän tapauksessa kantelu

Rinne vaatii Sipilän Ylelle lähettämän palautteen julkaisemista

Sipilä: "En ole sulkenut kenenkään suuta"

PAMilainen ammattiliitto uhkaa poliittisella lakolla

Ylen hallintoneuvoston ex-puheenjohtaja Ilkka Kantola arvostelee Sipilän toimintaa: "Erikoista vaikuttamista"

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja: "SK:n syytökset ovat vakavia"

SK: Pääministeri Sipilä vaiensi Ylen Terrafame-asiassa