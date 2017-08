Perussuomalaisten Halla-aho: "Perimmäinen ongelma on, että tänne tulee ihmisiä, jotka sisältävät paljon riskejä"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää tiedustelulakia tarpeellisena, mutta yksin riittämättömänä keinona terrorismin torjuntaan. Hänen mukaansa hetken mielijohteesta tehtyjä tekoja ei pystytä torjumaan tiedustelun avulla.

"Kun kyse on usein yksittäisistä tekijöistä, jotka saattavat käyttää yleisesti saatavilla olevia välineitä kuten autoja ja veitsiä. Sellaisiin tekijöihin ja tekoihin on ennalta vaikea puuttua, oli tiedustelulaki mitä tahansa", Halla-aho sanoi puoleen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hyvinkäällä.

Halla-ahon mukaan ongelmana on se, että Suomeen tulee ihmisiä, jotka eivät ole suojelun tarpeessa, mutta käyttävät hyväksi turvapaikkajärjestelmää.

"Perimmäinen ongelma on se, että tänne tulee ihmisiä, jotka sisältävät paljon riskejä."

Jos perustuslakia muutetaan tiedustelulainsäädännön takia, perussuomalaiset aikovat Halla-ahon mukaan vaatia, että sitä voidaan muuttaa niin, että paperittomasti maassa olevien vapaata liikkumista voidaan rajoittaa.

"Yleinen riski on, että kielteisen turvapaikan saaneet ihmiset katoavat eikä kukaan tiedä, missä he ovat. Jos ihmistä ei voida palauttaa eivätkä he suostu vapaaehtoisesti palaamaan, heidät pitäisi ottaa säilöön, kunnes palauttaminen on mahdollista."

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Leena Meren mukaan puolueen yleinen mielipide on, että tiedustelulaki pitäisi saada mahdollisimman pian voimaan. Meren mukaan puolueessa ei kuitenkaan ole ryhmäpäätöstä asiasta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoi tänään kutsuvansa eduskuntaryhmät heti syyskauden alussa neuvottelemaan tiedustelulakien uudistuksesta. Hän vetosi etenkin oppositiopuolueisiin, jotta perustuslain edellyttämä määräenemmistö saadaan aikaan.

Meri pitää tiedustelulain kiirehtimistä enemmän poliittisena kuin perustuslaillisena kysymyksenä.

"Itse katson, että mikä voisi olla yhtä hyvä syy kiireelliselle käsittelemiselle kuin se, että yritetään ehkäistä terrorismia."

Meri huomauttaa, että vaikka tiedustelulain voimaantuloa kiirehdittäisiin, lain sisältö pitää käsitellä erikseen.