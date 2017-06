Perussuomalaisten Packalén: Ilman presidentin lausuntoa hallitus olisi jatkanut – "Palataan Kekkosen aikaan"

Ilman presidentti Sauli Niinistön eilistä lausuntoa kokoomus ja keskusta olisivat olleet valmiit jatkamaan hallituksessa perussuomalaisten kanssa, uskoo perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén.

Packalénin mielestä Niinistö otti eilisessä puheessaan kantaa sisäpolitiikkaan ja osoitti kritiikkiä Jussi Halla-ahon suuntaan. Niinistö viittasi Kultarannassa siihen, että Halla-aho on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

"Palataan Kekkosen aikaan, että alkaa tulla myllykirjeitä ja puututaan puoluepolitiikkaan ja henkilökysymyksiin. Pidän tätä huolestuttavana demokratian kannalta."

Packalén sanoo olevansa yllättynyt ja pettynyt hallituksen kaatumisesta. Hänen mukaansa hallitus kaatui yksinomaan henkilökysymyksiin.

"Odotin, että kokoomus ja keskusta olisivat pitäneet kiinni ennalta sovitusta."

STT on tavoitellut myös muita perussuomalaisia. Väistynyt puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini ei ole vastannut kommenttipyyntöihin. Myöskään uutta puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa, varapuheenjohtaja Laura Huhtasaarta, toista varapuheenjohtaja Teuvo Hakkaraista, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilaa, kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terhoa ja Kai Turusta ei ole tavoitettu.

Työministeri Jari Lindström ja puolustusministeri Jussi Niinistö eivät halunneet kommentoida. Kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola ei ehtinyt puhua.

Perussuomalaisten puolesta puolueena Packalén ei ole huolissaan. Hän ei usko, että hallituksesta lähtö tarkoittaa isompaa hajaannusta puolueen sisällä.

"Enintään joitain yksittäisiä loikkareita toisiin puolueisiin voi olla."

Hän ei kuitenkaan pidä hyvänä asiana sitä, että kaikki puolueen varapuheenjohtajat ovat nyt "Halla-ahon leiristä".

"Mutta vaalit on nyt pidetty, niin mennään kuten äänestäjät ovat päättäneet."

Packalénin mukaan perussuomalaisten kannalta paras vaihtoehto olisi järjestää uudet eduskuntavaalit.

"Tämä on varmasti asia, joka on herättänyt ihmiset. Koen, että meidät on petetty ja uskon, että monet äänestäjät ovat samaa mieltä ja se innostaa ihmiset vaaliuurnille."

Packalén uskoo, että perussuomalaisilla on tällä hetkellä 25 prosentin kannatuspotentiaali.

"Seuraavissa vaaleissa voittajat ovat perussuomalaiset ja vihreät."

Perussuomalaisten kansanedustajan Tiina Elovaaran mukaan huominen eduskuntaryhmän kokous on ratkaiseva puolueen tulevaisuuden suhteen. Kaikki on mahdollista huomisessa eduskuntaryhmässä, Elovaara toteaa.

Puolueen johtajan Jussi Halla-ahon puhe ja se, miten eduskuntaryhmä siihen suhtautuu, ratkaisevat sen, jatkaako Elovaara itse puolueessa. Hän toteaa, ettei perussuomalaiset ole enää se puolue, johon hän liittyi kymmenen vuotta sitten. Elovaara kuitenkin lisää, ettei ole harkinnut siirtymistä muihin puolueisiin.