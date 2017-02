Perussuomalaisten piirijohtaja: Kiemungin erottaminen monen asian summa

Tampereen perussuomalaisten puheenjohtajan Terhi Kiemungin erottaminen on monen asian summa, sanoo perussuomalaisten Pirkanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja Ari Prihti. Hänen mukaansa Kiemungin ongelmat ovat liittyneet lähinnä tämän kirjoituksiin sosiaalisessa mediassa.

Prihti ei yllättynyt Kiemungin erottamisesta, mutta pitää erottamisen ajankohtaa outona, koska kuntavaalit ovat lähellä.

Prihti pitää erottamispäätöstä oikeana.

Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Tampereen perussuomalaisten puheenjohtajan Kiemungin puolueesta. Asian vahvistaa STT:lle puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Erottamisesta päätettiin yksimielisesti puoluehallituksen kokouksessa perjantaina.

Slunga-Poutsalo sanoo, ettei voi avata erottamisen syitä, koska puolueen jäsenyyteen liittyvät tiedot ovat yleisesti ottaen luonteeltaan arkaluonteisia. Hänen mukaansa puoluehallitus totesi, että on ajauduttu tilanteeseen, josta ei ole muuta ulospääsyä.

"Päätös on iso ja raskas ajankohtana, kun vaaleihin ja listojen jättämiseen on vähän aikaa ja kyseessä on ahkera paikallinen toimija", Slunga-Poutsalo sanoo.

"Puolue on hyvin pitkämielinen. Terhi Kiemungin asioita on käsitelty meillä puoluehallituksessa monta kertaa ja yritetty ohjeistaa oikeaan suuntaan, mutta nyt tuli tällainen tilanne vastaan, ettei muuta vaihtoehtoa ollut enää pöydällä kuin toimia näin."

Slunga-Poutsalo ei osaa arvioida, vaikuttaako puolueesta erottaminen Kiemungin työhön kansanedustaja Lea Mäkipään eduskunta-avustajana. Avustajana Kiemunki on eduskunnan palkkalistoilla.

Kolme Tampereen perussuomalaisten hallituksen jäsentä on julkaissut päiväämättömän tiedotteen, jossa he kertovat olevansa pöyristyneitä Kiemungin erottamisesta. Tiedotteessa kuvataan päätöstä älyvapaaksi, koska vaalilistojen lukitsemiseen on niin vähän aikaa. Tiedotteen on allekirjoittanut muun muassa toinen varapuheenjohtaja Heikki Luoto.

Slunga-Poutsalo pitää tamperelaisten reaktiota ymmärrettävänä.

"Puoluehallituksen päätökset eivät koskaan ole helppoja eivätkä koskaan perustu mihinkään yksittäisiin asioihin vaan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Olen itsekin tuntenut Terhin melkein kymmenen vuotta ja tiedän, että hän on ahkera paikallistoimija, eli tämä on varmasti iso asia siellä paikallisestikin."

Kiemunki ei ole toistaiseksi vastannut STT:n haastattelupyyntöön.

Sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kiemunki on ollut otsikoissa islaminuskoa koskevan kirjoittelunsa takia. Viime pääsiäisen aikaan hän herätti pahennusta kirjoituksellaan, jossa ihmeteltiin muslimityttöjen virpomista. Myöhemmin Kiemunki kirjoitti blogissaan muun muassa, että islam alistaa häikäilemättömästi kaiken alleen.

Kiemunki teki itse tutkintapyynnön itsestään, koska halusi kertomansa mukaan viranomaisratkaisun siitä, ovatko kirjoitukset täyttäneet rasistisen tai muun rikoksen tunnusmerkit.

Pirkanmaan perussuomalaisten piirihallitus erotti Kiemungin varapuheenjohtajan tehtävästä luottamuspulan takia saman pääsiäisen jälkeen. Joulukuussa Kiemunki tuomittiin blogikirjoituksestaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kiemunki ilmoitti vievänsä asian hovioikeuden käsiteltäväksi.

Viime kuussa Kiemunki myönsi, että on joskus saattanut kirjoittaa Facebookin suljettuun Mitä Vittua -ryhmään. Osa kyseisen ryhmän kirjoittajista on haaveillut poliittisesta väkivallasta.