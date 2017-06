Perussuomalaisten ryhmään palannut Juvonen: Kenttäväki halusi muutosta puolueen johtoon

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kokee sopivansa hyvin Jussi Halla-ahon johtamaan perussuomalaisiin, vaikkei itse olekaan profiloitunut maahanmuuttovastaisena poliitikkona. Juvosen parin viikon tuumaus päättyi siihen, että hän päätti palata perussuomalaisten eduskuntaryhmään.

"Perussuomalaisissa on aina ollut maahanmuutolla profiloituneita. Uskon etten siinä mielessä eroa perussuomalaisista ja suomalaisista, että kannatan hallittua maahanmuuttoa. Pitää tietää, keitä maahan tulee ja keitä täällä oleskelee", Juvonen kertoi STT:lle.

Juvosen mielestä maahanmuuton ongelmista pitää pystyä puhumaan ilman, että heti vedetään esiin rasistikorttia. Hän peräänkuuluttaa rakentavaa politiikkaa.

"Möläytyksiin ei ole varaa, jokaisen täytyy miettiä mitä sanoo."

Kun perussuomalaisten ryhmä hajosi kaksi viikkoa sitten, Juvonen erosi ryhmästä muttei liittynyt Uusi vaihtoehto -ryhmään. Hän kertoi tarvinneensa tuumaustaukoa hajoamisen taustojen selvittämiseen.

"Koin etten tiennyt, missä halusin olla. Halusin selvittää, onko puoluekokouksessa tapahtunut jonkinlaista junttaamista niin kuin lähteneiden ryhmästä väitetään", Juvonen kertoo.

Juvonen tapasi perussuomalaisten kenttäväkeä ja pohti myös, oliko hänen oma varapuheenjohtajakampanjansa pelkkää teatteria, jossa hänellä ei ollut todellisia mahdollisuuksia tulla valituksi.

"Vahvistui se, että kentän ääni oli sellainen, että he halusivat muutosta kaikella tavalla puolueen johtoon. Puolue on jäsenistön näköinen, ja sitä pitää kunnioittaa, se on demokratiaa", Juvonen sanoo.

Juvosen mukaan enemmän "junttausta" oli Sampo Terhon puoluejohtajuutta ajaneiden puolelta. Neutraalina pysyneeltä Juvoseltakin olisi toivottu julkista kannanottoa puheenjohtajakisaan.

"Huhuja liikkuu, ei voi tietää mikä on totta ja mikä ei. Voi olla, että 20 vuotta menee ennen kuin joku kirjoittaa kirjan, jossa kerrotaan, miten kaikki todella tapahtui. Vähän niin kuin Kekkosesta on kirjoitettu."

Juvosen mukaan ryhmän hajoaminen oli järkytys ja siitä on jäänyt perussuomalaisille syvä haava, jonka takia nyt on syytä tiivistää rivejä.

Hän kertoi jutelleensa juhannuksen aikana Savossa monien vanhempien ihmisten kanssa perussuomalaisten hajoamisesta ja sen rinnakkaisuuksista puoleen edeltäjän SMP:n hajoamiseen. Juvosen mielestä SMP:läisyys elää myös nykyisen puolueen sisällä.

"Meidän perusideologian pohja on sillä, että ollaan pienen ihmisen asialla, että "kyllä kansa tietää" ja "rötösherrat kiikkiin", kyllä se pieni itu siellä aina on."

Juvosen ratkaisu ei suoraan vaikuta hallituksen ja opposition välisiin voimasuhteisiin, sillä Juvonen ei perussuomalaisista lähtönsä jälkeen liittynyt mihinkään muuhun ryhmään.

Hallituksella on tällä hetkellä yhteensä 105 kansanedustajaa, mutta puhemies Maria Lohela (uv.) ei osallistu äänestyksiin. Hallituksella on siis käytännössä takanaan 104 edustajan enemmistö.

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo, ettei Juvosen loikkaaminen takaisin perussuomalaisten riveihin yllättänyt häntä millään tavalla.

"Kaksikymmentäkaksi edustajaa heiltä lähti, ja nyt sitten kaksi on palannut. Jos he pitävät sitä voittona, niin se heille suotakoon", Elo sanoi STT:lle.

Elon mukaan Juvosen siirto ei ole Uudelle vaihtoehdolle pettymys, sillä Juvonen ei ole ollut ryhmässä eikä osoittanut merkkejä, että aikoisi siihen hakea.