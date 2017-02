Petäjäveden kunnanjohtaja lyttää soten: "Valinnanvapaus jää maaseudulla kapeammaksi kuin kaupungeissa"

Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio suhtautuu Sipilän hallituksen ajamaan maakunta- ja sote-uudistukseen kriittisesti.

Erityisen paljon kritiikkiä saa osakseen hallituksen kaavailema niin kutsuttu valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa.

"Valitettavasti hallituksen ajama sote-uudistus valinnanvapauksineen on johtamassa tilanteeseen, jossa aito valinnanvapaus on korkeasti koulutettujen kaupunkilaisten etuoikeus. On selvää, että valinnanvapaus on jäämässä syrjäseuduilla ja maaseudulla paljon kapeammaksi kuin kaupungeissa", Vainio kommentoi MT:lle.

Vainion mukaan on myös todennäköistä, että palveluntuottajille syntyy alueellisia monopoleja samalla tavalla, kun kaupan puolella.

"Tämä käy ilmi, kun lukee lakiesityksen perusteita ja vaikutusarvioita. Tilanne on erikoinen ja huolestuttava."

Kunnanjohtaja ei myöskään usko, että valinnanvapauden vyöryttäminen kuntapuolelle ja sote-palveluiden yhtiöitys toisi toivottuja säästöjä.

"Miten palveluverkon ja henkilöstön saneeraaminen käytännössä tehdään ilman erillistä maakuntaselvittäjää?"

Vainion mukaan valtaosa Suomen kunnanjohtajista suhtautuu sote-uudistukseen ja valinnanvapauteen kielteisesti.

"Kunnanjohtajista suurin osa kritisoi hanketta. Jos lisäksi taloustieteen ja sosiaalipuolen professorit näkevät hankkeen riskialttiina ja todennäköisesti kalliina, ja myös suurimpien sairaanhoitopiirien johtajat kritisoivat sitä kovasanaisesti, pitäisi hälytyskellojen soida", hän summaa.

Vainio on puoluetaustaltaan sosiaalidemokraatti.

Hän otti asiaan kantaa aiemmin tänään tiistaina sosiaalisessa mediassa Facebook-profiilissaan.