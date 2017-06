Petteri Taalas maailman tuottajille: Biotalous on hiilineutraalia – kunhan katsotaan riittävän kauas

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääjohtaja Petteri Taalas kommentoi keskustelua metsien hiilipäästöistä ja -nieluista. Hänen mukaansa kyse on aikajänteestä. 10–20 vuoden päähän katsoen suunnitellut metsien lisähakkuut vapauttavat hiiltä.

"Mutta kun katsotaan 50 vuoden päähän tai kauemmas, biotalouden hiilitase on lähes neutraali."

Taalas myös sanoi, että maailmassa vallitsee kahta koulukuntaa siinä, kuinka ympäristöä arvostetaan.

"Osalle luonto on kuningas, kaiken ykkönen."

"Osa taas ajattelee, että ihminen on tarkoitettu istuttamaan ja viljelemään luonnossa niin kestävästi kuin mahdollista. Tätä ajattelua itsekin edustan."

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän ruuantuotannon yhteys oli Maailman tuottajajärjestön (WFO) avajaispuheiden yhteinen teema. Seitsemän kahdeksasta alustajasta puhui niistä molemmista.

"Viljelijät tarvitsevat ilmastoa ja ilmastonmuutos tarvitsee viljelijöitä. Hallituksen politiikat eivät kasvata viljaa eivätkä karjaa. Sen tekevät viljelijät", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoi.

Tiilikainen toi maanantai-iltana WFO:n noin 350 kokousvieraalle valtiovallan tervehdyksen, koska pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oli kiinni hallituskriisin hoidossa.

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila painotti avauspuheessaan viljelijöiden kansainvälisen yhteistyön merkitystä maapallon kantokyvyn kannalta keskeisten asioiden ratkaisemisessa.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar sanoi, että myös kuluttajat ovat heränneet ilmastonmuutokseen ja siihen, kuinka kestävillä ruokavalinnoilla voisi vaikuttaa epäsuotuisaan kehitykseen.

Lähi- ja luomuruoka on tässä kaupungissa suoranainen trendi. Kaupunkilaiste käyttävät myös hyväkseen lähiruokaa tarjoavia ravintoloita, joita on syntynyt myös muualle Uudellemaalle, hän sanoi.

Hän kertoi, että tämä otetaan huomioon myös kaupungin ruokapalveluissa. 80 prosenttia ruokapalveluiden raaka-aineista on hänen mukaansa luomua ja kouluissa on viikottain yksi kasvispäivä.

Videon välityksellä tervehdyksensä tuoneet YK-järjestöjen johtajat korostivat WFO:n roolia myös köyhyyden torjunnassa.

Maailman köyhistä 65 prosenttia asuu maaseudulla. Heistä suurin osa on pienviljelijöitä tai näiden perheenjäseniä, muistutti ruokajärjestö FAO:n pääjohtaja José Graziano da Silva.

Pienviljelijät ovat siksi keskeisessä asemassa siinä, kuinka kestävää ruuantuotanto on ja kuinka useat muutkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista voivat toteutua, sanoi IFAD:in pääjohtaja Gilbert F. Houngbo.

IFAD on YK:n maatalouden kehitysrahasto. Sillä on yhdessä FAO:n kanssa erityinen pienviljelijöiden verkosto, jonka perustaja myös WFO:n edeltäjä IFAP oli. WFO on sittemmin liittynyt verkostoon.

WFO:n kokous jatkuu Suomessa torstaihin. Siihen osallistuu noin 350 virallista kokousedustajaa 44 maasta. Avajaisiin ja maanantain seminaareihin osallistui myös parisataa elintarvike- ja metsäketjujen kotimaista edustajaa.