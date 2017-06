Piirijohtajat Uutissuomalaiselle: Perussuomalaisia johdettava Suomesta

Lähes kaikki perussuomalaisten piirijohtajat katsovat, että puoluetta pitää johtaa Suomesta, kertoo Uutissuomalainen. Se tavoitti 16 piirijohtajasta 14. Heistä 12 oli sitä mieltä, että puheenjohtajan pitää olla Suomessa, ei Brysselissä.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja valitaan ensi viikolla Jyväskylässä. Vahvimpina ehdokkaina on pidetty eurooppaministeri Sampo Terhoa ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa. Halla-aho on sanonut, että aikoo jatkaa europarlamentaarikkona ja vaikka tulisi valituksi puheenjohtajaksi. Hän on sanonut myös, ettei puheenjohtajanakaan pyrkisi ministeriksi.

Puheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet myös kansanedustaja Leena Meri, kansanedustaja Veera Ruoho, Harjavallan Perussuomalaisten puheenjohtaja Riku Nevanpää sekä Oulun perussuomalaisten taloudenhoitaja Raimo Rautiola.

Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini otti asiaan kantaa MT:n kolumnissaan 26.5.2017. Hänen mielestään puheenjohtajan pesti edellyttää myös ministeriksi ryhtymistä.

"Puolueen hallituspolitiikkaa voi johtaa ainoastaan hallituksesta. Toinen vaihtoehto on, että se ei ole kenenkään johdossa", Soini kirjoittaa.

Lue lisää:

Timo Soinilta kannanotto Jussi Halla-Ahoa vastaan: Hallituspolitiikkaa voi johtaa vain hallituksessa