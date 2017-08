Pirkanmaalla tuhkarokkotapaus – sairastunut oli rokotettu

Pirkanmaalla asuva ihminen on sairastunut tuhkarokkoon Italian-matkan jälkeen, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Oireina oli kuumetta ja ihottumaa. Sairastunut on saanut tuhkarokkorokotteet lapsuudessaan.

Myös tuhkarokkoon sairastuneen kanssa samassa seurueessa matkustaneilla on ilmaantunut tulehdusoireita. Heistä otettujen tuhkarokkonäytteiden tulokset valmistuvat huomisen aikana.

Sairaanhoitopiirin mukaan todennäköisyys sille, että rokotetun ihmisen tuhkarokko tarttuu muihin ihmisiin, on hyvin pieni. Myös rokotetun ihmisen tartunnat ovat erittäin harvinaisia ja oireet lievempiä kuin rokottamattoman.

Kaikki nyt sairastuneen seurueessa matkanneet aikuiset ovat rokotettuja tai sellaisia, jotka ovat sairastaneet tuhkarokon. Rokotus antaa suojan vaikeilta tautimuodoilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttusen mukaan Italiassa on suuri tuhkarokkoepidemia ja sairastuneita on 3 800.

"Siellä on todettu, että tartunnan saaneista 3–6 prosenttia on ollut sellaisia, jotka ovat saaneet rokotuksen. Eli on harvinaista, mutta mahdollista, että rokotettu henkilö saa taudin. Tauti on lievempi kuin rokottamattoman ihmisen tauti, ja vakavammat jälkitaudit voidaan estää rokotteella."

"Toinen hyvä asia on se, että rokotettu henkilö ei todennäköisesti levitä tautia eteenpäin. Tilanne, että tällainen rokotettu ihminen käynnistäisi Suomen mittakaavassa epidemian, on suhteellisen epätodennäköinen".

Huttunen muistuttaa, että tuhkarokko on kansantauti, joka on saatu rokotuksilla hallintaan.

"Siksi ei toivota, että se leviäisi Suomessa, ja siksi puhutaan jatkuvasti siitä, että rokotusten pitäisi olla kunnossa."

"Sitä ei voi kyllin korostaa, että ihmiset katsoisivat rokotussuojansa kuntoon", hän jatkaa.

Huttusen mukaan myös Romaniassa on viime vuoden alusta lähtien ollut laaja tuhkarokkoepidemia ja 32 tartunnan saanutta on myös kuollut.

"Toki sairastuneitakin on ollut sitten yli 8 000", Huttunen sanoo.

Huttusen mukaan tuhkarokon vaikean tautimuodon saaminen ei ole kovin yleistä. Tuhkarokon aiheuttamat komplikaatiot voivat johtaa immunologisiin reaktioihin, bakteeri-infektioihin tai aivokalvontulehdukseen.

"On hyvin harvinaista, että tuhkarokkoon menehtyy. Puhutaan enemmänkin promilleista, mutta pitää huomioida, että taudin tartuttavuus on niin korkea. Silloin kun suuret joukot sairastuvat, joukossa on niitä, jotka saavat komplikaatioita eli keuhkokuumetta, korvatulehduksia tai keskushermostotulehduksia."

Huttunen sanoo, että ulkoministeriö tai THL eivät ole tehneet matkailurajoituksia Italiaan matkustamisen suhteen.

"Tilanne on vähän sellainen, että mitä riskejä on valmis ottamaan. Jos on täysin rokottamaton, niin harkitsisin matkaa pariin kertaan. Mutta jos on rokotettu, niin en usko, että matkaa tarvitsee perua, sillä kokonaisriski tällaisilla ihmisillä on aika pieni."

Huttusen mukaan jokainen miettii asiaa omalta kohdaltaan.

"Rokottamattomia lapsia en itse ainakaan veisi tällä hetkellä Italiaan."