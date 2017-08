Poliisi palasi arkeen, mutta pysyy valppaana

Poliisi on palannut arkeen Turun viikko sitten perjantaina tapahtuneiden puukotusten jälkeen.

"Valmiuden laskimme viikonlopun jälkeen maanantaina normaalitasolle", kertoo poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen.

Poliisihallitus ei anna erillisiä ohjeita eri kaupunkeihin tai maakuntiin, vaan samat ohjeistukset pätevät koko valtakunnassa.

"Poliisilaitokset ovat valppaina ja tarttuvat herkällä korvalla vihjeisiin", Savolainen jatkaa.

Pidennettyjä työvuoroja ja siirtoja liikennevalvonnasta partiointiin kaduilla tehtiin poliisissa heti puukotusten jälkeen, mutta nyt on palattu normaaliin arkeen.

Turun joukkopuukotuksen tutkinta on annettu keskusrikospoliisille, ja marokkolaistaustainen päätekijä sekä kolme muuta miestä vangittiin tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

"Olemme arkipäivässä, mutta valppaina", Savolainen tiivistää tilanteen maan eri poliisilaitoksissa.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoo, että tilanne ei ole ohitse: "Tutkinta jatkuu koko ajan ja noin sata henkeä on mukana tutkimassa ja käymässä läpi jokaista tietolähdettä."

Risikko sanoo pyrkivänsä varmistamaan poliisin resurssit, että pystytään pitämään nykyiset 7 200 poliisia.

"Kun tilanne vaati viime viikonloppuna, siellä tulivat miehet lomilta ja vapaapäiviltäkin töihin. Tilanne hallittiin hyvin."

Risikon mukaan nyt pitää estää se tilanne, että puukotuksesta ulisi mallikäytöstä tai konflikteja synnyttävää koston kierrettä.

Turvallisuusympäristömme on Risikon mukaan muuttunut. Turunkin tapauksen näkökulmasta pitää katsoa, mitä vielä pitää tehdä terrorismin torjumiseksi.

"Ennustimme, että kyllä tämä Suomeenkin tulee. Suomi ei ole mikään lintukoto. Paljon on jo tehty. Pystytäänkö tekemään kaikkea (terrorismin ennalta ehkäisemiseksi), sitä en tiedä, mutta yrittää pitää", Risikko painottaa.

"Terrorismi on muuttanut muotoaan: ennen oli pommeja, nyt veitsi ja auto, jolla terrorismilla pyritään horjuttamaan yhteiskuntaa ja yhteiskuntarauhaa. Järkyttävää on se, että terrorismi on ottanut kohteekseen tavalliset ihmiset, joille aiheutetaan mahdollisimman paljon kärsimystä."

Poliisin on huolehdittava myös siitä, että ulkomaalaistaustaiset pystyvät kävelemään rauhassa kaduilla. Savolaisen mukaan huutelu on lisääntynyt ainakin suurimmissa kaupungeissa kuten Turussa.

Suomen Pakolaisapu jo huolestui lisääntyneestä vastakkainasettelusta.

Supo nosti terrorismiuhan kohonneelle uhkatasolle jo aiemmin ennen puukotuksia. 14-portaisella asteikolla uhka on tasolla kaksi.

Suojelupoliisi on saanut runsaasti vihjeitä uhkaavasta käytöksestä tai vastaavasta. Supon viestintäpäällikön Jyri Rantalan mukaan vihjeiden määrä on kolminkertaistunut iskun jälkeen, ja ne ovat olleet aiempaa konkreettisempia.

Turun puukotuksen seurauksena Lounais-Suomen poliisille ei ole tullut suoranaista vihjeiden tulvaa, mutta vastaanottokeskuksiin on kohdistunut useita uhkauksia.

"Partioinnissa koetamme huomioida niitä pisteitä, joissa uhkaa esiintyy", apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival toteaa Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Turun tapahtumiin suoraan liittyvät vihjeet ottaa vastaan ja käsittelee Keskusrikospoliisi (KRP).

Supo tarkistaa parhaillaan noin tuhatta sen tyyppistä vihjettä kuin Turunkin puukottajasta oli annettu. Rantala painottaa, että Supon työ ei ole vain vihjeiden tarkistamista, vaan supolla on omia tietolähteitä, kansainvälistä tietojen vaihtoa sekä lukuisia operaatioita koko ajan liikkeellä.

Pohjanmaalla Kauhavan vastaanottokeskuksen lähellä ammuttiin kahta turvapaikanhakijaa muovikuula-aseella. Tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Kauhava kuuluu Pohjanmaan poliisilaitoksen piiriin, ja alueella toimii useita muitakin vastaanottokeskuksia. Kauhavan keskuksessa on ollut vartiointi alusta saakka.

Ylikomisario Thomas Skurin mukaan Pohjanmaalla lisättiin poliisin näkyvyyttä yleisillä paikoilla jo silloin, kun suojelupoliisi nosti uhka-arviotaan ennen kesää. Myös yleisötilaisuuksiin on asetettu tiukempia ohjeita.

"Raskaan kalustonpääsyä alueille on pyritty estämään betoniporsailla. Tavoitteena on ehkäistä ennalta ikäviä tapahtumia."

Viikonloppuna Vaasassa esiintyy Per Gessle ja konserttiin odotetaan 4 000 kuulijaa. Ylikomisario Skurin mukaan konsertissa ei ole erityisiä erikoisjärjestelyjä.

"Siihen on varauduttu kuten muihinkin yleisötilaisuuksiin."