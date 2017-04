Poliisin mukaan mielenosoittajia "tunkeutui" sisäministeriöön – ministeriön mukaan he saapuivat tiloihin rauhallisesti

Molemmat mielenosoitukset ovat päättyneet. Poliisin tietojen mukaan Kansalaistorilla olleista noin 600 mielenosoittajasta satakunta suuntasi sisäministeriön eteen.

Helsingin poliisin Twitter-tilillä kerrottiin, että Erottajankadulla olleista mielenosoittajista noin 20 henkilöä olisi tunkeutunut sisäministeriöön. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kuitenkin puhuu Twitterissä maltillisemmin. Hän sanoo, että mielenosoittajat kävelivät sisään avoimista ovista. Nergin mukaan keskustelu oli käytävä kadulla, sillä sisään tulleet eivät mahtuneet ministeriön aulaan.

Myös sisäministeriön viestintäjohtaja Mika Mäkinen kommentoi Twitterissä mielenosoittajien saapuneen rauhallisesti sisäministeriön aulaan.

Yksi sisäministeriössä sisällä olleista mielenosoittajista kertoo STT:lle, että he etenivät ministeriön eteiseen ja pyysivät tavata sisäministeri Paula Risikon (kok.). He eivät aulavahdin pyynnöstä huolimatta poistuneet, jolloin poliisi saapui poistamaan heidät paikalta. Mielenosoittaja kuvaa tilanteen sujuneen rauhallisesti.

Poliisin mukaan yhtäkään mielenosoittajaa ei otettu kiinni.

Helsingin poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Tuomo Tuohimaa kertoo, että mielenosoituksen aikana poliisi sulki ajoväyliä sisäministeriön edustalta. Liikenne oli poikki Bulevardin ja Uudenmaankadun väliltä.

Poliisi käytti Pasilassa kaasua

Palautuslento Kabuliin lähti maanantaina illalla Helsinki-Vantaalta, jonne myös oli kerääntynyt mielenosoittajia vastustamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautuksia.

Palautuksia vastustavat järjestivät mielenosoituksia lentokentän lisäksi myös Pasilan poliisitalolla, jossa poliisi käytti tilanteen rauhoittamiseksi fyysistä voimaa. Poliisin mukaan mielenosoittajat olivat pyrkineet estämään myös hälytystehtäville lähtevien poliisiautojen kulun.

"Tilanteessa ei ollut kyse rauhanomaisesta mielenilmauksesta, vaan aktiivisesta viranomaisen toiminnan estämisestä. Tilanteen selvittämiseksi poliisi joutui käyttämään fyysistä voimaa sekä yksittäistapauksessa kaasua. Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä haitanteko virkamiehelle", kertoo ylikomisario Jere Roimu.

Risikko vetoaa, että hälytysajoneuvot jätetään rauhaan

Sisäministeri Risikko sanoo olevansa todella huolissaan, että eilen illalla hälytysajoneuvoja oli estetty lähtemästä liikkeelle. Hän viittaa mielenosoitukseen Pasilan poliisitalolla.

Poliisin mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuslentoa Afganistaniin vastustaneet mielenosoittajat olivat pyrkineet estämään myös hälytystehtäville lähtevien poliisiautojen kulun.

"Todella vetoan, että hälytysajoneuvot jätetään rauhaan, koska jonkun henki voi olla vaarassa", Risikko sanoo.

Risikko toivoo, että lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet lähtisivät vapaaehtoisen paluun järjestelmän kautta. Risikko muistuttaa, että Suomi on aiemminkin tehnyt palautuslentoja. Risikko ei asiasta kysyttäessä sanonut, että Suomi harkitsisi mitenkään uudelleen pakkopalautuksia.

Palautuslento Kabuliin lähti maanantaina illalla Helsinki-Vantaalta, jonne oli kerääntynyt mielenosoittajia vastustamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia.

"Asiaa pohdittuani olen todella tyytyväinen, että Afganistanin kanssa on palautussopimus, jonka mukaan viranomaiset ja (Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön) IOM:n edustajat ovat heti auttamassa (Afganistaniin palautettavia)", Risikko sanoo.

Risikon mukaan Suomi ei pysty seuraamaan yksittäisten palautettujen kohtaloita.

"IOM:n johtaja on minulle sanonut, että he huolehtivat, että paluu ja juurtuminen kotimaahan onnistuisivat. He tekevät kaikkensa, ja siitä Suomi maksaa IOM:lle", Risikko sanoo.

Risikon mukaan Suomi huolehtii, että kaikki turvapaikanhakijat saavat oikeudenmukaisen ja yksilöllisen käsittelyn.

"Meillä Euroopassa on yhteinen huoli, että jos laittomasti maassa olevien määrä lisääntyy, se altistaa ihmisten hyväksikäytölle", Risikko sanoo.