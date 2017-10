Posti joutuu kilpailuttamaan lähes 2 000 postinumeroaluetta – katso kartalta, kuuluvatko kotikulmasi joukkoon

Viestintävirasto on nyt määritellyt ne postinumeroalueet, joilla uuden postilain mukaan Postin on hankittava kilpailutuksella viisipäiväinen postijakelu viikossa.

Kaikkiaan Suomen noin 3 000 postinumeroalueesta lähes 2 000 aluetta eivät ole täysin kattavan sanomalehtien varhaisjakelun piirissä, ja Postin on järjestettävä niissä hankintamenettely. Kilpailussa pärjätessään Posti voi kantaa sanomalehdet ja muun postin itse.

"Jakelutoimijoilta saamiemme tietojen mukaan Suomessa on 1 224 postinumeroaluetta, joilla on täysin kattava varhaisjakelu. Niissä jakelua ei tarvitse kilpailuttaa, ellei Posti niin halua", Viestintäviraston viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere kertoo MT:lle.

Viestintävirasto on nyt tehnyt postinumeroita käyttäen ensimmäisen aluemäärittelyn, jonka puitteissa Postin on toteutettava hankintamenettely eli kilpailutettava viisipäiväinen jakelu. Postin on toteutettava hankintamenettely ensi vuoden heinäkuun alkuun mennessä.

Kilpailutus koskee vähintään Postin yleispalveluvelvoitteen piirissä olevaa kirjepostia. Postin koko jakeluvolyymista tämä vastaa viittä prosenttia.

Posti maksaa kilpailutettavan palvelun hankinnan ja perii nykyiseen tapaan maksun postin lähettäjältä.

Eduskunta hyväksyi postilain muuttamisen kesäkuussa. Uusi laki antaa mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallii kolmipäiväisen jakelun taajama-alueilla, joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko.

Postinumeroalueet, jotka eivät ole varhaisjakelun piirissä ja kuuluvat kilpailutusten piiriin, kattavat 82 prosenttia maan pinta-alasta ja noin 24 prosentista väestöstä.

Postin kirje- ja markkinointipalveluista vastaava johtaja Kai Kulp pitää hyvänä kuluttajallekin ymmärrettävä postinumerojakoa. Muuten uudistus kuitenkin tuo lisää säätelyä ja hallinnollista taakkaa. Kulp moittii liian tiukkana pitämäänsä viraston varhaisjakelun määritelmää: jos varhaisjakeluverkko puuttuu osastakin kyseiseltä postinumeroalueelta, koko alue katsotaan kuuluvan kilpailutuksen piiriin. Näin taajama-alueitakin kuuluu kilpailutuksen piiriin – mukaan lukien

esimerkiksi Postin oma pääkonttorialue Helsingin Pasilassa.

Virasto on myös päättänyt selvittää neljällä kokeilualueella postinumeroa tarkemman aluemäärittelyn käyttöä. Kihniön, Loviisan, Savitaipaleen ja Tervolan kuntien alueella Posti päättää, millaisina kokonaisuuksina alueet kilpailutetaan.

Nämä kokeilualueet eivät Peutereen mukaan ole sattumanvaraisesti valittuja, vaan joukossa on eri kokoisia kuntia ja niiden osia, eri puolilta maata ja niillä toimii eri toimijoiden varhaisjakeluyhtiöitä.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen korostaa, että postilain mukainen kilpailutusvaade koskee lakisääteistä osaa, kirjeitä ja palveluita. Yleispalvelun piirissä olevia tuotteita on viisi prosenttia Postin lähetyksistä. Jos Posti pärjää kilpailutuksissa, se voi jatkossakin kantaa postit.

Postin on uuden postilain mukaan mahdollista kilpailuttaa myös muita palveluitaan, mutta siihen PAU:n Nieminen ei usko:

"Postin pääbisnes on jakelu, miksi yritys pyrkisi eroon pääbisneksestään, jaettavista tuotteista?

Viraston selvityksen mukaan Suomessa toimii yhteensä 16 yritystä, jotka harjoittavat sanomalehtien varhaisjakelua. Lisäksi Posti käyttää lukuisia alihankkijoita itsekin.

Ideana Viestintäviraston Peutereen mukaan on se, että aluemäärittelyllä saadaan mahdollisesti aikaan lisää kilpailua ja jakelija voi yhdistää erilaisia kuljetuksia myös varhaisjakeluun. Mitä nämä muut mahdolliset kuljetukset olisivat, siihen virasto ei ota kantaa.

Katso oheisesta kartasta, kuuluuko oma postinumerosi kilpailutuksen piiriin. Nämä alueet on merkitty tekstillä "ei varhaisjakelua".