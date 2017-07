Posti puolustaa jakelupäätöksensä laillisuutta

Postin mukaan uudessa jakelumallissa kirjelaki toteutuu voimassa olevan postilain mukaisesti. Postin mukaan muutos on myös uuden postilain mukainen.

Postilain mukaan kirjeiden jakelusta on kaksi eri pykälää. Yleispalvelukirjeet on jaettava viitenä päivänä viikossa ja 95 prosenttia kotimaan kirjeistä on oltava perillä jättöpäivästä lähtien toisena arkipäivänä. Lisäksi vähintään 98 prosenttia on oltava perillä viimeistään kolmantena arkipäivänä.

"Tässä mallissa laki toteutuu sillä tavalla, että jos perjantaina lähetetään yleispalvelukirje, 95 prosenttia pitää olla jaettuna viimeistään tiistaina. Me jaamme ne jo maanantaina. Eli jaamme pääasiassa seuraavana arkipäivänä", sanoo Postin kirjepalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp.

"Postilaki säätelee käytännössä yleispalvelukirjeitä, joita on alle viisi prosenttia meidän lähetyksistä."

"Keskiviikko on nyt päivä kun tulee suhteellisesti eniten postimerkillisiä kirjeitä. Jos perjantain kirjeitä ei saada maanantaina perille, niin silloin ne jäävät jakeluun ja siinä tapauksessa ne jaetaan tiistaina."

"Jotain jaellaan kuitenkin joka päivä. Eli seitsemänä päivänä ollaan olemassa", Kulp lisää.

Postilla ei ole tarkkaa euromääräistä säästötavoitetta muutokselle. Taustalla on muutos volyymien laskusta, joihin Postin on sopeuduttava.

Myöskään suoria henkilöstövähennyksiä ei ole tulossa Kulpin mukaan.

"Ei ole suoria henkilöstövähennysvaatimuksia, tämä on osa isompaa muutosta, sillä postivolyymit pienenevät 10 prosenttia vuodessa. Jollain tapaa täytyy ryhmitellä uudelleen, että syntyy isompia työkokonaisuuksia."

Maalla kirjeen voi lähettää myös omasta postilaatikostaan. Siihen vaikuttaviin muutoksiin Postilla ei ole vielä tarkkaa käsitystä.

"Postilaatikoista lähetettyjen kirjeiden määrä on alle viisi prosenttia koko volyymista. Siitäkin noin kolmasosa on joulukortteja", Kulp sanoo.