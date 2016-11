Posti yllättyi maaseudun postipalvelujen kilpailutusvaateesta: “Meidän täytyy selvittää asiaa”

Postissa ollaan yllättyneitä siitä, että postipalvelut turvataan tuoreen lakiluonnoksen perusteella maaseudulla vähintään viitenä päivänä viikossa. Olennaista on, että Postin pitää kilpailuttaa kirjeiden jakelu haja-asutusalueilla hankintamenettelyn kautta.

Jos halukkaita yrittäjiä ei löydy, Postin pitää hoitaa yleispalvelu itse. Uudistus tietää lisätöitä suunnittelijoille.

"Emme ole voineet arvioida, millaiset vaikutukset uudistuksella olisi", sanoo Postin kirjepalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp MT:lle.

Postiyhtiölle postilakiluonnoksen sisältö ei ole entuudestaan tuttu. Lakiluonnos sisältää 80 sivua. Kulp ei ole ehtinyt perehtymään kaikkiin yksityiskohtiin, tai siihen, miten lakipaketti vaikuttaa käytännössä postin palveluihin tai henkilöstömääriin.

Kulpin mielestä lakiehdotus on kompromissiedistys. Posti olisi halunnut vähentää jakelupäivien määrää maaseudulla.

Hän arvioi, että maaseudun postipalvelutason turvaaminen on jo nyt kallista.

"Jakelusta syntyy harvaan asutuilla seuduilla kymmenkertaiset kustannukset. Sinne ei ole tulossa kevennystä vaan lisää kilpailua."

Kulpin mukaan tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, kuinka Posti voisi saada lisää toimijoita harvaanasutuille alueille. Nyt joistain yksittäisistä jakelureiteistä vastaavat muutamat taksit.

"Ostamme ulkopuolisilta harvoin. Nyt tästä on tulossa lakisääteinen velvollisuus. Meille kilpailutus on kokonaan uusia asia. Meidän täyttyy selvittää, miten me hoidettaisiin se."

Kulpin mukaan kilpailutettavien alueiden kokoa ei vielä tässä vaiheessa tiedetä. Esimerkiksi nyt postilla on neljä jakelukeskusta, joista posti lähtee jaettavaksi eri maakuntiin, kuntiin ja lopulta postinumeroalueille.

"On meidän arvioitavissa, millaisissa paloissa alueet toimivat."

Postin mielestä postilain uudistus on välttämätön ja tärkeä.

Kulp sanoo, että yleispalvelut pitää turvata edelleen tehokkaasti ilman julkista tukea. Lain uudistaminen tulee tärkeään aikaan. Posti on odottanut liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta.

"Markkina muuttuu koko ajan, kun sinne tulee kilpailua. Lisäksi postinjakelun volyymi laskee 10 prosenttia vuodessa", hän kertoo

Yleispalveluvelvoite koskee kotimaan liikenteessä vain ykkösluokan kirjettä, ei sanomalehtiä. Pikkupaketeissa ollut yleispalveluvelvoite poistui kotimaan liikenteessä marraskuun alussa.

Kulpin mielestä myönteistä on, että postilain uudistusesityksessä myönteistä on jakelun säätelyn keventäminen. Kaupunkialueilla kirjepostia voitaisiin jakaa kolmena päivänä viikossa.

"Jakelu on erittäin työvoimavaltaista. On hyvä asia, jos me pystytään tiivistämään jakelutyötä kaupunkiseudulla."

Kulp on tyytyväinen myös siihen, että yleispalvelukirjeille sallitaan jatkossa kate ja kerrostaloissa sallittaisiin jakelu lokerikkoihin huoneistokohtaisten postiluukkujen ohella.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti tänään lausunnoille esityksen postilain uudistamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että taajama-alueilla voitaisiin poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallittaisiin vähintään kolmipäiväisen jakelu.

Linkki ulkopuolelle:

LVM:n ehdotus postilain uudistamiseksi