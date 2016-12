Postilaatikoiden sijainti on aiheuttanut kymmeniä oikeudenkäyntejä

Posti on käynyt hallinto-oikeudessa tällä vuosikymmenellä kymmeniä oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät kirjepostin jakelulaatikoiden sijaintiin.

Tapauksia on ollut joitakin kymmeniä ympäri Suomea, sanoo Postin prosessipäällikkö Petri Heikkinen. Käytännössä Posti on voittanut kaikki tapaukset, ilmenee STT:n saamista hallinto-oikeuden päätöksistä. Oikeudessa asia on joko muutettu tai palautettu kuntien käsittelyyn. Turun ja Helsingin hallinto-oikeuksista STT ei ehtinyt saada tietoja julkaisuajankohtaan mennessä.

Oikeuteen on viime vuosina valitettu postilaatikoiden sijainnista aiempaa enemmän, sillä Viestintäviraston suositus postilaatikon etäisyydestä asuntoon muuttui vuonna 2011 sitovaksi määräykseksi. Se velvoittaa yleispalvelun haltijaa – siis Postia – määrittämään postilaatikon sijainnin.

Uudelleen sijoittamatta ja ryhmittelemättä on vajaat 200 000 postilaatikkoa, suurin osa Etelä-Suomessa, osa myös maakuntakeskuksissa. Esimerkiksi Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla on alueita, joissa laatikoita ei ole vielä ryhmitelty.

Espoon kaupungille on parin kuukauden aikana tullut parikymmentä yhteydenottoa postilaatikoista, sanoo kaupungin rakennusvalvonnan lakimies Vesa Puisto.

Syynä on ollut, että Postin työntekijöitä on ollut hankala tavoittaa laatikoiden siirtämisen tiimoilta Postin ilmoittamista yhteystiedoista ja tapaamisajankohdista huolimatta. Rakennusvalvonta itsekin sai Puiston mukaan tietää ryhmittelystä kuntalaisten, ei Postin kautta.

Espoossa on vireillä yksi tapaus, missä rakennusvalvonnalta pyydetään ratkaisua laatikon sijainnista.