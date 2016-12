Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen taipuu Bernerin linjaukseen

Posti piti pari viikkoa sitten tiedotustilaisuuden, jossa sen edustajat suhtautuivat kriittisesti liikenne- ja ministeriön luonnosteleman uuteen postilakiin. Laki velvoittaisi Postin jakamaan postia haja-asutusalueilla viitenä päivänä viikossa ja kilpailuttamaan jakelun. Toimitusjohtaja Heikki Malinen lähestyy ministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksiä sopuisammin.

"Suhtaudumme tosi positiivisesti siihen, että ministeriö on lähtenyt ennakkoluulottomasti uudistamaan lainsäädäntöä", Malinen sanoo MT:n haastattelussa.

"Tuemme ministeriä ja virkamiehiä kovasti siinä tehtävässä."

Siinäkin, että haja-asutusalueilla säilyy viisipäiväinen jakelu?

"Mikäli näin laki määrittelee, sen mukaan me toimitaan."

Malinen etsii Postille uutta liiketoimintaa korvaamaan hupenevaa kirjemäärää.

"Yritys voi pärjätä ainoastaan siten, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja henkilöstö on osaava ja motivoitunut."

Postin mukaan lakimuutos maksaisi miljoonia euroja eikä purkaisi sääntelyä tarpeeksi. Se koskisi vain yleispalvelua, johon kuuluvat perinteiset käteisellä maksetut kirjeet ja joulu- ja muut postikortit, mutta eivät paketit, lehdet tai laskut.

Malisen mukaan haja-asutusalueiden jakelu ”ei ole ongelma”, koska apuna on nytkin noin 800 jakeluyhtiötä. Kuinka moni heistä on Postin entinen työntekijä, sitä Malinen ei osaa sanoa.

Hänen vertailukohtanaan on Uusi-Seelanti, missä asutus on harvaa ja suuntana kolmipäiväisyys.

”Siihen suuntaan meneminen olisi myönteistä, mutta kaikki aikanaan. Katsotaan nyt, mikä tässä vaiheessa on mahdollista, ja sen mukaan edetään.”

”Toivomme, että olemassa oleviin prosesseihimme ei tarvitsisi tehdä merkittäviä muutoksia.”

Posti on investoinut muun muassa pakettien verkkolajitteluun ja -automaatteihin, joiden käyttö kasvaa Suomessa muuta Eurooppaa ripeämmin.

Posti ei aio palata pankkitoimintaan, vaan keskittyy paketteihin. Malisen mukaan posteja on maailmalla kolmea sorttia: Italian posti on finanssitalo eli maan suurin pankki ja vakuutusyhtiö. Sveitsin posti on digitalo, jolla on tuhansia skannaajia Vietnamissa.

"Kolmas ovat postit, jotka rakentavat itselleen uutta logistista liiketoimintaa eli paketti on iso tuote. Me kuulumme tähän."

Kannattavin on finanssi-posti, mutta Suomen Posti ei palaa pankiksi. Postipankki eriytyi postista 1990-luvulla ja Malinen myi viimeisenkin Itella-pankin rippeet heti tullessaan talon vuonna 2012.

"Meillä ei ole pankkitoimintaa eikä meillä ole aikomusta mennä pankkitoimintaan, se ei ole ydinliiketoimintaamme. Tavaroiden, kirjeiden ja rahdin kuljettaminen logistiikassa on se meidän juttu."

Posti jakoi tänä vuonna ennätykselliset 30 miljoonaa pakettia, joista yli miljoona joulunalusviikolla. Toistaiseksi Posti Groupin tulos tulee kuitenkin perinteisestä postitoiminnasta.

