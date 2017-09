Poutaantunut sää pelastaa ainakin osan viljasadosta – "Katastrofin aineksia oli ilmassa"

Viileä kesä ja sateinen alkusyksy ovat aiheuttaneet huolta siitä, että merkittävä osa sadosta jää korjaamatta. Viikonloppuna maahan saapunut pouta on herättänyt optimismia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

"Enää tämä pouta ei kaikkia viljelijöitä auta, siellä on jo tähkiä itänyt pystyyn. Kyllä poudat kuitenkin pelastavat paljon. Sieltä saadaan satoa, ohria on puitu ja kauroja kypsytellään", kertoi MTK:n Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja Kettunen.

"Ei totaalista sadonmenetystä ole, mutta ei kaukanakaan oltu. Katastrofin aineksia oli ilmassa aika laillakin."

Kettusen mukaan haastavan sään kustannukset viljelijöille ovat kovat.

"Vilja on märkää, jota sieltä pois saadaan. Sen kuivattaminen maksaa aika lailla, näillä viljan hinnoilla se saattaa tulla kannattamattomaksikin."

MTK:n Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtajan Yrjö Ojaniemen mukaan viime viikolla oltiin jo katastrofin kynnyksellä. Viikonloppuna saatiin kuitenkin hartaasti odotettuja lämpimiä poutapäiviä ja puimurit olivat tositoimissa ympäri maakunnan.

"Näyttäisi siltä, että pahin vältetään", Ojaniemi arvioi.

"Laatutappioita on ollut jo, kun on ollut hyvin, hyvin märkää ja kylmää. Vilja ei ole kypsynyt kunnolla."

Sekä Kettunen että Ojaniemi sanovat, että joillekin yksittäisille tiloille taloudellinen kolaus voi olla kova.

Nyt viljelijöiden toiveet kohdistuvat siihen, että pouta jatkuu.

"Ratkaisevaa on tämän ja ensi viikon sää", Ojaniemi sanoo.

Siinä suhteessa näyttää hyvältä, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan vahva korkeapaine pysyy Suomen yllä ensi viikkoon asti. Vaikka sää todennäköisesti pilvistyy loppuviikkoa kohden, merkittäviä sateita ei ole näköpiirissä.

"Oli näitä toiveita (maanviljelijöillä), että nyt pitäisi tulla kuivaa. Huutoon on vastattu, kuivaahan tässä on. Yökasteethan ovat aika kovia, mutta kun on näin aurinkoisia päiviä, niin eiköhän siinä vilja ehdi ihan hyvin kuivua", arvioi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Henri Nyman.

Edellisen kerran sää aiheutti näin vakavia ongelmia sadonkorjuuseen 1987.

"Silloin 1987 se päättyi katastrofiin. Lokakuussa viljat olivat vihreinä pystyssä. Se vuosi on painunut jokaisen mieliin syvälle", Ojaniemi toteaa.