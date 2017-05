Presidentti Ahtisaari luopuu perustamansa CMI:n puheenjohtajuudesta, esittää tilalle Alexander Stubbia

Rauhanvälitysjärjestö Crisis Management Initiativen (CMI) perustaja, presidentti Martti Ahtisaari luopuu järjestön puheenjohtajuudesta ensi syksynä. Hän esittää seuraajakseen entistä pääministeriä Alexander Stubbia (kok.).

Ahtisaari aikoo keskittyä CMI:n rauhantyön tukemiseen neuvonantajana ja asiantuntijana.

"Minulle on vastedeskin tärkeintä, että CMI jatkaa työtään yhtenä maailman arvostetuimmista rauhanvälitysorganisaatioista", Ahtisaari kertoo tiedotteessa.

Kesäkuussa 80 vuotta täyttävä Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000 presidenttikautensa päätyttyä. Hän on saanut työstään Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.

CMI perustelee Stubbin valintaa uudeksi hallituksen puheenjohtajana hänen pitkällä kokemuksella politiikan johtotehtävistä. Stubbilla on järjestön mukaan laajat kansainväliset verkostot, ja hän ymmärtää uuden sukupolven vaikuttamistyötä.

Hallituksen puheenjohtajuus on minulle suuri kunnia. CMI:n rauhanvälitysosaaminen on maailman huippua. Lähden nöyränä oppimaan uutta alasta, jota kohtaan tunnen suurta mielenkiintoa. Olen aina ollut sitä mieltä, että suomalaiset ovat rauhanvälittäjinä maailman parhaimmistoa, Stubb sanoo.

Alexander Stubb on moninkertainen ministeri. Pääministeriyden lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Suomen ulkoministerinä sekä Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä. Stubb on työskennellyt pitkään myös EU:ssa eri tehtävissä.

CMI:n hallitus on vastuussa järjestön pitkäjänteisestä strategiasta, tärkeimmistä taloudellisista päätöksistä, uusien jäsenten valinnasta sekä toiminnanjohtajan nimittämisestä.