Presidentti kiitti puheessaan veteraaneja

Lahdessa on vietetty 31. kansallista veteraanipäivää. Teemana on "sinun veteraanipäiväsi", jolla on haluttu korostaa päivän luonnetta kaikkien yhteisenä juhlana.

Pääjuhla alkoi aamun lipunnostolla ja hartaustilaisuudella. Tilaisuuden pitivät yhdessä piispa Matti Repo ja metropoliitta Ambrosius. Iltapäivällä oli vuorossa varsinainen juhlatilaisuus. Musiikista vastasivat Sinfonia Lahti ja Kaartin soittokunta. Pääjuhlan lisäksi veteraanipäivän paikallisia juhlatilaisuuksia järjestetään eri puolilla maata.

Juhlan pääpuhuja oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti kiitti juhlapuheessaan veteraanien ja lottien panoksesta Suomen nykyisten yhteiskuntarakenteiden hyväksi. Hän painotti kansallisen yhteistyön merkitystä. Presidentti muistutti myös kasvaneista kansainvälisistä uhkatekijöistä ja korosti kykyä vastata niihin.

Niinistö kehui puheessaan Suomen monia saavutuksia.

"Vietämme itsenäisyyden satavuotisjuhlaa maana, joka hallitsee nykyisyytensä. Kun hyvää mitataan ja vertaillaan, Suomi sijoittuu lähes kaikessa maailman kärkimaihin. Meillä on sananvapautta, meillä on luovuutta, olemme maailman vakain valtio ja liki korruptiovapaa yhteisö."

Niinistö lisäsi myös, että sukupuolten tasa-arvossa on edetty, suomalaistytöillä on maailmassa toiseksi parhaat mahdollisuudet toteuttaa itseään.

"Niin, ja me olemme tutkimusten mukaan varsin onnellisia ihmisiä, uskottava kai se on, vaikkemme sitä aina ulospäin niin näytäkään", hän sanoi.

Ensimmäisen kerran juhlaa on vietetty vuonna 27.4.1987 Lapin sodan päättymisen vuosipäivänä.