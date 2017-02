Presidentti Niinistö ei paljasta vielä jatkoaikeitaan

Itsenäisyyden juhlavuoden maakuntakiertueensa aloittanut presidentti Sauli Niinistö ei vielä paljasta, aikooko pyrkiä jatkokaudelle ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Toistaiseksi ehdokkaansa on vahvistanut vain keskusta, joka lähtee vaaleihin Matti Vanhasen johdolla. SDP aikoo asettaa oman ehdokkaansa puoluevaltuuston kokouksessa maaliskuussa.

Presidentti pitää hyvänä, että Suomi ja Ruotsi selvittävät turvallisuusyhteistyömahdollisuudet Britannian kanssa. Niinistön mukaan on olennaista hahmottaa, miten brittiyhteistyö istuu kaavailtuun EU-yhteistyöhön.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoi eilen, että Suomi ja Ruotsi liittyvät todennäköisesti brittijohtoiseen sotilasyhteistyöhön JEF:ään. Puolustusministerin mukaan kyse on nopean toimintakyvyn joukoista ja lähinnä kriisinhallinnasta ja suorituskyvyn parantamisesta.

Presidentti Niinistö muistuttaa, että kyseessä on vasta selvitys Britannian ehdotuksesta.

"Me olemme tietysti kaikessa mukana, jos siitä on meille hyötyä, mutta sitä on nyt sitten hyvä perusteellisesti käydä läpi", Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa kaikki turvallisuusyhteistyö on Suomelle tärkeää. Niinistö nostaa esimerkiksi kahdenvälisen yhteistyön Ruotsin kanssa, pohjoismaisen yhteistyön sekä Nato- ja EU-yhteistyön.

Niinistö sanoo, että on mielenkiintoista nähdä, miten yhteistyö EU:sta lähtevän Britannian kanssa suhteutuu EU:n piirissä olleisiin ajatuksiin turvallisuusyhteistyöstä.

"Muistan enteilleeni jo joskus silloin kun brexitistä tultiin tietämään, että saattaa hyvinkin olla niin, että Britannia hakee muunlaisia turvallisuusyhteistyömuotoja Euroopan tai eurooppalaisten EU-maiden kanssa. Ehkä Britanniassa on vähän aktivoiduttu tässä suhteessa", Niinistö pohtii.