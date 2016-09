Presidentti Niinistö korosti pakolaislasten ja -naisten oikeuksia

Presidentti Niinistö korosti etenkin nais- ja lapsipakolaisten sekä siirtolaisnaisten ja -lasten oikeuksia. Liian moni heistä joutuu hänen mukaansa väkivallan ja rikosten, kuten ihmiskaupan, uhreiksi.

"Näiden haavoittuvien ryhmien oikeuksia on kunnioitettava kaikissa tilanteissa", Niinistö lisäsi.

Puheessaan presidentti painotti myös, että pakolaisvirtojen hallinnoinnista on siirryttävä toimiin, joilla puututaan hallitsemattomien väestöliikkeiden perussyihin niiden alkulähteillä. On lisättävä toimia, joilla estetään ja ratkaistaan konflikteja, ehkäistään pakkomuuttoa sekä helpotetaan pakolaisten vapaaehtoista ja turvallista paluuta kotialueelleen.

"Ihmisillä on oltava kotimaassaan mahdollisuus kestävään rauhaan, talouskasvuun ja myönteisiin tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon edistäminen."

Niinistö myös muistutti, että muuttoliike ei ole vain ongelma, vaan on aina ollut yksi kehityksen keskeisistä tekijöistä. Hallittu, turvallinen, säännöllinen ja vastuullinen muuttoliike on resurssi, joka on Niinistön mukaan saatava käyttöön.