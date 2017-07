Professori: Vihreiden haasteena kannatuksen keskittyminen

Vihreiden 16,0 prosentin kannatus on puolueelle ennätyksellisen korkea, selviää Ylen heinäkuun mielipidemittauksesta.

Valtio-opin professori Kimmo Grönlund muistuttaa että vaikka vihreiden kannatus on korkealla, se ei ole vielä realisoitunut.

"Vaaleihin on pitkä aika. Vihreiden ongelmana on ollut että vaikka luvut pysyisivät mielipidemittauksissa näinkin korkealla, niin yleensä he saavat vaaleissa vähemmän ääniä."

Grönlundin mukaan vihreiden toinen haaste on kannatuksen keskittyminen.

"Vihreillä on monta vaalipiiriä, joissa heillä ei toistaiseksi ole ollut kansanedustajia. Jos puolue mielii paikkamäärissä kilpailemaan suurimpien kanssa, heidän pitäisi saada tasaisesti kannatusta koko maasta. Näin he saisivat vastaavan määrän kansanedustajia eduskuntaan."

Vihreiden nousu suurimmaksi puolueeksi ei ole mahdotonta, Grönlund arvioi. Puolueen tosin pitäisi kasvattaa kannatustaan useassa vaalipiirissä.

"Kun on katsottu perussuomalaisten menestyksen salaisuutta, niin heidän kannatuksensa oli tasaista koko maassa vuoden 2011 vaaleissa."

Vihreiden kannatus voi nousta jyväskyläläisen puheenjohtaja Touko Aallon myötä. Grönlund tosin huomauttaa, että edellinen puheenjohtaja Ville Niinistö oli niin ikään kotoisin maakunnasta, Turusta.

"Helsinkiläisten näkökulmasta maakuntaa on kaikki muu kuin Helsinki. Muun Suomen keskuudessa Keski-Suomi on varmasti enemmän maakuntaa kuin Turku", Grönlund vertailee.

Hänen mukaansa vihreiden sosiaali- ja veropolitiikka ovat vasemmistolaisia.

"Kasvaakseen heidän pitäisi miettiä, miten he saisivat oikeistolaisesti ajattelevia kaupunkilaisia äänestäjiä enemmän taakseen."