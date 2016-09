PS:n Niinistö: Taksit pidettävä mukana liikennekaaressa

Nykyisen taksijärjestelmän puolesta puhunut perussuomalaiset haluaa pitää taksit mukana liikennekaaren valmistelussa. Perussuomalaisten taksineuvottelijan Jussi Niinistön mukaan keskustan ja perussuomalaisten välillä on yhteinen näkemys siitä, miten liikennekaari voisi edetä.

Hallituksen liikennekaari-uudistuksessa on tarkoitus uudistaa eri liikennemuotojen sääntelyä ja taksit ovat osa kokonaisuutta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kuitenkin väläyttänyt, että hän on valmis edistämään liikennekaarta myös ilman takseja, jos hallituspuolueet eivät löydä asiasta sopua.

"Meillä on yhteinen näkemys valmistelusta vastaavan ministeri Bernerin kanssa siitä, miten liikennekaari saadaan eteenpäin ja miten taksialan sääntely uudistetaan osana liikennekaarta", Niinistö viestittää STT:lle.

Hallituspuolueet ovat olleet perustavasti eri mieltä varsinkin siitä, voidaanko taksien määrän säätelystä luopua. Tällä hetkellä määrä on säädelty kuntakohtaisesti, mikä rajoittaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille.

Niinistö ei halua tarkentaa, mikä perussuomalaisten kanta kysymykseen on.

"Taksialan sääntelyn uudistaminen on tehtävä siten, ettei lainsäätäjän toimesta heikennetä alan palvelutasoa missään osassa Suomea eikä vaikeuteta yrittäjien liiketoimintaa", Niinistö sanoo.