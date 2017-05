PS-nuoret lähtee eurooppalaisesta kattojärjestöstään turkkilaisjärjestön takia

Perussuomalaisten nuorten edustajisto on päättänyt, että nuorisojärjestö eroaa eurooppalaisesta kattojärjestöstään European Young Conservativesista. Eron syynä on se, että turkkilaisen AKP-puolueen nuorisojärjestö on edelleen EYC:n jäsen. PS-nuoret on liittymisestään vuonna 2014 lähtien vaatinut, että AKP-nuoret tulisi saada ulos järjestöstä. AKP on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin puolue.

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila sanoo, ettei PS-nuoret voi tehdä minkäänlaista yhteistyötä AKP-nuorten kanssa.

"Emme voi kuulua järjestöön, jonka jäsenenä toimii eurooppalaisia arvoja vastaan toimiva Turkin uuden sulttaanin nuorisojärjestö", Voutila sanoi.

Voutila sanoi STT:lle, että PS-nuoret sai tukea vaatimukselleen AKP-nuorten sulkemisesta pois, mutta ei kuitenkaan riittävästi.

EYC:llä on parikymmentä jäsentä EU-maista ja EU:n ulkopuolisista eurooppalaisista maista ja yhteistyösuhde Yhdysvaltojen republikaanien nuorisojärjestöön ja Israelin Likudiin. Se on liittoutunut EU-parlamentissa konservatiivisten ja EU-vastaisten puolueiden ACRE-ryhmän kanssa.

Voutilan mukaan PS-nuoret ryhtyy jatkossa tiivistämään kahdenvälisiä suhteitaan erityisesti Pohjoismaissa. Ruotsidemokraattien kanssa PS-nuorilla ei ole virallista suhdetta.

"En ole vielä heitä puheenjohtajana tavannut, mutta eiköhän heitäkin tule tavattua jossakin vaiheessa. Baltian suunta on toinen, mikä on meille tärkeä."