PTT:n talousennuste: Ruuan hinta kääntyy nousuun – viljelijän tulot ovat loppukesän sään armoilla

Ruuan hinta on Suomessa laskenut keväästä 2014 lähtien, mutta nyt suunta on muuttunut, PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste kertoo.

Ruuan kuluttajahinta nousee tänä vuonna 0,2 prosenttia ja ensi vuonna yhden prosentin. Nousua on kaikissa päätuoteryhmissä.

Maanviljelijän tulot ovat kiinni loppusyksyn säistä. Jo nyt on selvää, että osa sadosta menetetään huonon sään vuoksi.

"Yrittäjätulo pysyy viime vuoden tasolla, vaikka kymmenesosa viljoista jäisi korjaamatta", maatalousekonomisti Tapani Yrjölä sanoo.

Viljan hinnoissa ei ole nousupaineita maailmalla, vaikka muuallakin sataa ja sadonkorjuu on paikoin vaikeaa.

Siitä huolimatta viljaa korjataan runsaasti ja sitä on varastoissa paljon, joten paineita merkittäviin hintamuutoksiin ei ole.

Maitopuolella kysyntä on kasvanut. Tuotantomäärät eivät kasva, mutta tuotteet ovat korkeamman lisäarvon tuotteita.

Maidon kauppatase on positiivinen ensimmäisen kerran Venäjän asettaman tuontikiellon jälkeen.

Maidon tuottajahinta on EU:ssa nousussa tuotannon vähenemisen vuoksi. Myös voin hinta on ollut nousussa jo pitkään. Voin hinta on lähes kaksinkertaistunut tämän vuoden aikana.

Lihamarkkinoilla Suomen ja EU:n kehitys on ollut erisuuntaista, sillä EU:ssa lihan tuottajahinnat olivat nousussa, kun Suomessa ne vielä laskivat. Nyt osat ovat vaihtumassa ja tuottajahinnat Suomessa ovat nousussa. Lihamarkkinoilla tilanne on kuitenkin toistaiseksi tyyni.

Suomen talouskasvuksi PTT ennustaa tälle vuodelle kolmea prosenttia. Ensi vuoden kasvuennuste on 2,6 prosenttia.

Kasvussa ovat niin vienti, kulutus kuin investoinnitkin. Työllisyyden kasvu on ollut tuotannon kasvua hitaampaa, mutta sekin on nopeutumassa ensi vuonna.