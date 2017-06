Puolustusministeri Niinistö EU:n puolustusrahoituksesta: "Jäsenmaat ovat kuskin penkillä puolustuksen kehittämisessä"

Euroopan komission tavoite on, että vuodesta 2021 lähtien tutkimus- ja kehitystyöhön käytettäisiin 1,5 miljardia euroa EU:n budjetista vuodessa.

Puolustusministerin Jussi Niinistön (ps) mukaan tämä tuottaisi puolustusteollisuudelle lisämahdollisuuksia ja -rahoitusta.

"Onnistuminen edellyttää kuitenkin omaa aktiivisuutta ja osaamista", hän sanoo.

Niinistön mukaan on hyvä, että puolustusyhteistyöhön käytettävää rahoitusta lisätään EU-budjetin kautta.

"Erityisesti tutkimusikkunassa 500 miljoonan rahoitus vuosittain on mahdollisuus suomalaisille pk-yrityksille. Se edellyttää kotimaassa kuitenkin yhteistyötä suorituskykyjen määrittäjän, yritysten, kotimaisten teknologiarahoittajien ja teknologia-asiantuntemuksen välillä", Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Puolustusunionia ei ole Niinistön mukaan syntymässä.

"Se on lähinnä iskulause, joka on tuttu ajatushautomoiden papereista. Kyse on vain siitä, että EU tekee nyt enemmän turvallisuuden ja puolustuksen alalla."

"Jäsenmaat ovat edelleen kuskin penkillä puolustuksen kehittämisessä", puolustusministeri jatkaa.

