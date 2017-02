Puolustusvoimat ihmettelee uutista komentajan vääristä tiedoista

Puolustusvoimat ihmettelee Aamulehden uutista, jonka mukaan Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg on antanut väärää tietoa kestitystä tarjonneista yrityksistä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:lle.

Kenraali Lindberg kertoi VTV:lle, ettei armeijalla ole kaupallista yhteistyötä hänelle metsästys- ja kalastusmatkoja tarjonneiden yritysten kanssa. Todellisuudessa useat näistä yrityksistä ovat Aamulehden mukaan tehneet aktiivisesti kauppaa Puolustusvoimien kanssa.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström ihmettelee uutista.

"Jossain määrin olemme yllättyneitä, että Aamulehti tekee tällaisen jutun. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo syyskuun lopussa antanut ratkaisun, jossa todetaan, että sekä VTV:n että oikeusasiamiehen tarkastuksen perusteella Puolustusvoimien johdon toiminta on ollut lainmukaista", Engström kertoo STT:lle.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin käsitteli Lindbergin matkoja VTV:n pyynnöstä.

"Tarkastuksen perusteella olemme myös tarkentaneet sisäistä ohjeistusta ulkopuolisten tarjoamista tilaisuuksista", Engström sanoo.

Aamulehti selvitti asiaa vertaamalla haltuunsa saamiaan VTV:n sisäisiä muistiinpanoja ja Puolustusvoimien hankinta-aineistoja.

Lindberg on ollut vuosina 2014–2015 yhteensä 19 kertaa yritysten tarjoamilla metsästys- tai kalastusmatkoilla. Matkoja tarjonneista yrityksistä Puolustusvoimat on tehnyt kauppaa muun muassa Nammo Lapuan, Vaisalan, YIT:n, Nokian, Fiskarsin ja Fortumin tytäryhtiön kanssa.

Lindberg kertoi VTV:lle metsästysmatkoistaan pääesikunnassa vuonna 2015 järjestetyssä tilaisuudessa sekä muutamia kuukausia myöhemmin kirjallisessa selvityksessä. Molemmilla kerroilla hän esitti näkemyksen, jonka mukaan matkojen tarjoajilla ei ole kaupallisia suhteita Puolustusvoimiin.

"Merkittävää on se, syntyykö esteellisyys, eli onko silloin ollut esimerkiksi joku kilpailutus käynnissä. Jos näiden yritysten kanssa on ollut kauppaa aiemmin tai myöhemmin, on se eri asia. Sillä hetkellä, kun nämä tapahtumat (selvitykset) ovat olleet, ei ole ollut kilpailutusta käynnissä", Engström kertoo.

Puolustusvoimat ei kertonut hankintojensa tarkkoja ajankohtia, joten Aamulehti ei voinut verrata jahtipäivämääriä suoraan hankinta-ajankohtiin.

Engström ei kiellä Puolustusvoimien tehneen kauppaa kestitystä tarjonneiden tahojen kanssa. Hänen mukaansa kenraali Lindberg ei kuitenkaan osallistu kaupalliseen päätöksentekoon eikä näin ollen välttämättä tiennyt kaupoista.

"Kaikki kaupallinen toiminta tapahtuu Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kautta, eikä Puolustusvoimain komentaja osallistu kaupalliseen käsittelyyn. Hän on tietoinen kaupoista jossain vaiheessa, mutta ei osallistu kaupalliseen prosessiin."

Lindberg ei halunnut kommentoida jahtimatkojaan Aamulehdelle. Pääesikunnan viestinnän mukaan asia sai päätöksensä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun myötä.