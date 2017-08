Rästivuokrista tulleissa maksuhäiriömerkinnöissä suuret alueelliset erot

Maksamatta jääneistä vuokrista tulleissa maksuhäiriömerkinnöissä on suuret alueelliset erot, käy ilmi Suomen Asiakastiedon selvityksestä. Asiakastieto tarkasteli kuntia, joissa on yli 10 000 täysi-ikäistä asukasta.

Asiakastiedon mukaan tällä hetkellä lähes 50 000 ihmisellä on maksuhäiriömerkintä rästissä olevasta vuokrasta. Pääkaupunkiseudulla muutos vuokrahäiriöissä on ollut pientä, mutta esimerkiksi Etelä-Pohjamaan Kauhavalla vuokrasta tulleiden maksuhäiriöiden määrä on noussut 13 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja Pohjois-Karjalassa Joensuussa 8,8 prosenttia.

"Helsingissä ja Espoossa maksamattomien vuokrien takia merkinnän saaneita on nyt noin prosentin verran vähemmän kuin viime vuonna. Vantaa hieman erottuu, siellä vuokrahäiriöisten henkilöiden määrä on nyt prosentin suurempi kuin viime vuonna", liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen sanoo Asiakastiedon tiedotteessa.

Laskua vuokraan perustuvissa maksuhäiriömerkinnöissä on ollut esimerkiksi Pirkkalassa Pirkanmaalla.

Maksuhäiriömerkintöjen lukumäärä on ylipäätään kasvanut vauhdikkaasti Suomessa. Asiakastieto kertoi heinäkuussa, että tammi-kesäkuussa rekisteröitiin reilut 940 000 maksuhäiriömerkintää, mikä on yli 100 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvu oli kovinta yli viiteen vuoteen.