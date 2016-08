Raision Elovena-rahkan virolaisvalmistajaa epäillään veropetoksesta

Raision Elovena-rahkan virolaista valmistajaa Tere AS-meijeriä epäillään veropetoksesta.

Yhtiön toimitusjohtaja Oliver Kruuda sekä neljä muuta yhtiön työntekijää pidätettiin tiistaina epäiltynä arvonlisäveron ja tuloveron kiertämisestä. Asiasta kertovat Postimees-lehti ja Viron yleisradioyhtiö ERR.

Yhtiö on verkkosivuillaan julkaisemassaan tiedotteessa kiistänyt rikosepäilyt.

Tere on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Yleisradioyhtiö ERR:n mukaan yrityksen velat ovat yli 50 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa on velkoja tavarantoimittajille ja tuottajille.

Helmikuussa Tere hakeutui yrityssaneeraukseen. Heinäkuussa Harjun käräjäoikeuden määräämät asiantuntijat arvioivat saneerauksen onnistumismahdollisuudet heikoiksi.

Tere on yksi Viron suurimpia meijereitä, sillä on tuotantolaitokset Viljandissa ja Põlvassa. Yhtiön palveluksessa on yli 420 työntekijää.

Raision Elovena-välipalarahkan toimittaja selviää pakkauksessa olevasta EU-laitostunnuksesta. Raision brändi- ja strategiajohtaja Mika Kukkurainen vahvisti tiedon valmistajasta MT:lle.

Tuotteet ovat olleet kaksi viikkoa myynnissä K-ryhmän kaupoissa.

Raisio on perustellut välipalarahkan valmistusta Virossa sillä, että kotimaista tuottajaa ei onnistuttu löytämään. Kukkuraisen mukaan kustannukset eivät vaikuttaneet rahkan tuottajan valintaan.

Useimmat suomalaismeijerit eivät suostuneet kommentoimaan MT:lle, onko Raision kanssa käyty neuvotteluja kyseisen rahkan valmistuksesta. Valion viestintäjohtaja Pia Kontunen kertoo, että heihin ei ole oltu yhteydessä Raisiosta. Kaslinkin toimitusjohtaja Tuomas Kukkosen mukaan yritys ei valmista rahkoja, eikä ole ollut mukana neuvotteluissa.

Keskiviikkona tavoitetuista meijereistä Satamaito ja Maitokolmio eivät halunneet kommentoida asiaa.

