Ranskan presidentinvaaleissa neljä tasaväkistä ehdokasta

Ranskan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella sunnuntaina onkin yllättävästi neljä tasavahvaa ehdokasta.

Pisimpään mielipide­tiedustelujen kärjessä keikkunut Marine Le Pen putosi viikolla toiseksi ja Emmanuel Macron nousi ykkössuosikiksi.

Kärkikaksikon kannoille ovat nousseet lähes tasalukemiin François Fillon ja Jean-Luc Mélenchon.

Paris Match-lehden mukaan kannatusprosentit torstaina olivat: Macron 24, Le Pen 22,5, Fillon 19,5, Mélenchon 18,5.

Ehdokkaiden näkemyksissä on hyvin suuri kirjo. Macron on maltillinen ja EU-myönteinen. Le Pen edustaa EU-vastaista oikeistopopulistipuoluetta. Fillon on keskustaoikeiston ehdokas ja Mélenchon äärivasemmiston.

Fillon ja Mélenchon edustavat vanhoja puolueita, Macron ja Le Pen vanhoja rakenteita haastavia uusia aatteita.

Macronin taustalla ei ole puoluetta lainkaan, vaan häntä tukee kansalaisliike En Marche.

Kampanjat huipentuvat perjantaina, sillä puoliltaöin alkaa vaaliviikonlopun rauhoittava kampanjakielto.

Torstaina kampanja sai tosin uuden sävyn ehdokkaiden suoran televisiotentin aikaan. Mies ampui poliisin kuoliaaksi ja haavoitti kahta Pariisin Champs-Élysées’llä illalla.

Terroristijärjestö Isis ilmoitti olevansa iskusta vastuussa.

Poliisi ampui miehen.

Ehdokkaat saivat tiedon ampumisesta suoraan lähetykseen ja ilmoittivat kansalaisten turvallisuuden olevan vaalien tärkein teema.

Kaksi sunnuntaina eniten ääniä saanutta etenee vaalien toiselle kierrokselle. Tähän viikkoon saakka toisen kierroksen ennakointi oli yksinkertaista: se joka pääsee ensimmäisen kierroksen voittajan Le Penin kanssa jatkoon, voittaa vaalit. Pitkään suurin suosikki presidentiksi oli Macron.

Nyt arviointi on vaikeutunut, sillä Le Penin suosio on laskenut helmikuusta yli kuusi prosenttiyksikköä.

Mélenchon on noussut rakettimaisesti viime aikoina ja voi yllättää sunnuntaina.

Hän voi saada yllätysapua esimerkiksi Benoît Hamonin kannattajilta. Hamon on sosialistipuolueen ehdokas ja 7,5 prosentin kannatuksella ulkona voittotaistosta. Toisaalta Mélenchon voi olla liian kaukana vasemmalla Hamonin kannattajille.

Ranskassa on tapana julkaista mielipidetiedustelujen yhteydessä jatkokysymys toisesta kierroksesta.

Toisella kierroksella Macron voittaa Elabe-verkkojulkaisun mukaan kaikki muut ehdokkaat, jos sinne saakka pääsee. Fillon voittaisi Le Penin. Mélenchonin ja Le Penin välinen toinen kierros olisi hyvin tasainen.

Toinen kierros järjestetään toukokuun 7. päivänä.

Maaliskuun alussa Ranskan maanviljelijät olivat muuta kansaa enemmän Le Penin kannalla. Le Monde-lehden kyselyssä 35 prosenttia maatalousalalla toimivista kannatti Le Peniä.

Se olisi ensimmäinen kerta, kun viljelijät kääntyvät ääri­oikealle, Le Monde-lehti kirjoittaa. Viljelijäväki on perinteisesti kannattanut keskustaoikeistoa.

Ristiriitoja kuitenkin on, sillä suurin viljelijäjärjestö FNSEA on EU-myönteinen ja vastustaa ajatusta maataloustukien kansallistamisesta. Le Pen on hyvin EU-vastainen, ja hän on ajanut vahvasti maataloustukien ranskalaistamista.

Myös yleisemmin ristiriitoja riittää, sillä poliittisella kartalla täysin päinvastaisilla sivuilla olevilla voi olla samoja tavoitteita.

Esimerkiksi äärioikealla oleva Le Pen ja äärivasemmalla oleva Mélenchon vastustavat kumpikin avointa maailmankauppaa.

Globalismin vastustaminen on yksi syy sille arviolle, että Le Penin ja Mélenchonin finaali voisi johtaa Ranskan talouden kaaokseen. Se tieto voi ohjata ääniä maltillisemmille Macronille ja Fillonille.

Peli on vielä auki, sillä enemmän kuin joka neljäs äänioikeutettu ei ole vielä valinnut ehdokastaan.