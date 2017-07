Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee vuosittain muutamia sivullisia

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 22 sivullista vuosina 2012–2016, selviää viranomaisten tieliikenneonnettomuustilastosta. Tänä vuonna kesäkuuhun mennessä rattijuopumustilanteessa oli kuollut kaksi sivullista.

Liikenneturvan tutkimuspäällikön Juha Valtosen mukaan sivullisten päälle tahallisesti ajaminen on erittäin poikkeuksellista.

"Esimerkiksi poliisivalvonnan yhteydessä on ollut tilanteita, joissa poliisivalvonnan kohteeksi joutunut on yrittänyt ajaa karkuun ja uhannut siinä samalla ajaa poliisin päälle. Tahallisuusasteen määrittäminen on tietysti asia, jonka oikeus selvittää", Valtonen huomauttaa.

Valtosen mukaan jalankulkijoita tai pyöräilijöitä on loukkaantunut tilanteissa, joissa rattijuoppo on menettänyt autonsa hallinnan.

Humalassa tai selvin päin provosoituminen voi myös johtaa päälleajoon tai sen yritykseen – esimerkiksi parkkipaikan riitatilanne on äitynyt siihen pisteeseen, että toinen on hypännyt auton rattiin ja yrittänyt ajaa riitakumppanin päälle.

Rattijuopumustapauksissa kuolleista keskimäärin noin joka kymmenes on sivullinen henkilö, selviää Liikenneturvan tilastosta vuosilta 2014–2016. Yleensä he ovat olleet muissa autoissa.

Valtosen mukaan tahallisissa kolareissa kuljettajan on usein tarkoitus vahingoittaa itseään, ja silloin auto saatetaan ohjata päin toista ajoneuvoa.

"Alkuvuodesta julkisuudessa oli paljon mopoautoturma, jossa itsemurhan tekijä yritti ajaa päin toista ajoneuvoa. Kohteeksi valikoitui mopoauto ja kaksi nuorta kuoli. Käsittääkseni ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan siinäkin oli ensisijaisesti tarkoitus vahingoittaa itseä", Valtonen sanoo.

"Jonkun verran on myös tapauksia, joissa lähdetään ajamaan kohtuuttomassa mielenkuohunnassa sillä periaatteella, että tehdään itsemurha ja vähät välitetään, vaikka joku muu menee siinä mukana. Nämä ovat tietysti hyvin poikkeuksellisia tapauksia."

51-vuotiaan päihtyneen miehen epäillään ajaneen suojatietä ylittäneiden ihmisten päälle Helsingin keskustassa perjantaina. Poliisin mukaan epäilty on kertonut ajaneensa ylinopeutta välittämättä siitä, jääkö joku auton alle.

Epäilty törmäsi kuuteen suojatietä ylittäneeseen ihmiseen Lönnrotinkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Yliajossa kuoli 51-vuotias suomalaisnainen, ja viidelle ihmiselle tuli eriasteisia ruhjeita ja murtumia.

Poliisi tutkii tapahtumaa tappona, viitenä tapon yrityksenä, rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Lähteet: Liikenneturvan tilastokatsaus ja Tilastokeskuksen, Liikenneturvan, poliisin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Trafin Tieliikenneonnettomuustilasto