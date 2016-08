Rauli-myrsky on yltynyt – puita teillä, sähköjä poikki

Myrskytuulet ovat alkaneet jo voimistua erityisesti maan länsi- ja keskiosassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulten vuoksi sähköttömiä kotitalouksia oli iltapäivällä pahimmillaan yli 33 000 etenkin Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella tuuli on kaatanut puita tielle. Ilmajoella kolmostiellä liikenne meni poikki, koska tielle oli kaatunut puita. Samoin Lapualla Yli-Hellassa on puita autotiellä. Lisäksi Taivalkoskella Pohjois-Pohjanmaalla tie 20:n siltatyömaalla on lähtenyt pressuja liikkeelle tuulen voimasta.

Myrskytuulet ovat kovimmillaan iltapäivän ja illan aikana. Kovat tuulenpuuskat puhaltavat todennäköisimmin maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla lukuun ottamatta Koillismaata.

Merialueille myrskyvaroitus on annettu Perämerelle, mutta kovaan merituuleen on syytä varautua myös useilla muilla rannikkovesillä. Tuuli oli kovaa merialueilla jo aamulla. Esimerkiksi Uusikaarlepyyn lähellä purjevene oli ajanut karille kovan tuulen vuoksi. Kukaan ei loukkaantunut karilleajossa.

Myrskytuulet vaikeuttavat myös raideliikennettä. Junia korvataan linja-autoilla Pännäisten ja Seinäjoen välillä sähköratavaurion vuoksi, ja Liikenneviraston rataliikennekeskukselta arvioidaan, että sää on vaurion aiheuttaja. Aiemmin ilmoitetut Intercity 22 on korvattu linja-autolla Pännäisten ja Seinäjoen välillä ja Intercity 23 välillä Seinäjoki–Kokkola. Intercity 24 välillä Kokkola–Helsinki sekä Intercity 825 välillä Seinäjoki–Kokkola korvataan niin ikään bussikuljetuksilla vaurion vuoksi.

VR:n mukaan linja-autot jäävät myöhään junien aikatauluista. Seinäjoelta junayhteys toimii kuitenkin edelleen normaalisti.

Liikennevirasto ei ole vielä antanut arviota vian kestosta.