Rautatientorille odotetaan satoja mielenosoittajia, lastentapahtuma peruttiin

Helsingin Rautatientorilla on määrä huomenna järjestää kymmenkunta erilaista mielenilmausta. Poliisi odottaa paikalle satoja ihmisiä ja varautuu myös mahdollisiin levottomuuksiin.

Osa tapahtumista on turvapaikanhakijoiden puolesta ja ainakin yksi heitä vastaan. Muun muassa Suomen Kansallismieliset -ryhmä on Facebook-sivullaan koonnut väkeä turvapaikanhakijoiden leirin vastaiseen mielenosoitukseen otsikolla Puhdistus.

Ryhmä kertoo Facebookissa, että kolme viikkoa Helsingissä ollut turvapaikanhakijoiden leiri on purettava.

"Mikäli näin ei tapahdu, saavumme paikalle Rautatientorille ja kerromme mielipiteemme laittomasti maassa oleskeleville", ryhmä uhkaa.

Poliisi ei halunnut perjantaina tarkemmin eritellä sitä, mitä ryhmiä paikalle on tulossa. Helsingin poliisin poliisipäällikön Lasse Aapion mukaan mieltä osoitetaan "erilaisista asioista".

Aapio korostaa, että vaikka virkavalta varautuukin väkivaltaisuuksiin, poliisi luonnollisesti toivoo, ettei niitä tulisi.

"Sen takia olemme paikalla", Aapio sanoo.

Rautatientorin jääpuistossa piti lauantaina olla lasten perhetapahtuma, mutta se peruttiin mielenilmausten takia.

"Pollisille kyllä täydet sata pistettä. He lupasivat suojella meitä, mutta kun sen verran pieniä lapsia oli tulossa paikalle, niin halusimme olla varovaisia", kertoi Korjaamo Groupin suunnittelujohtaja Marianne Mäkelä STT:lle.

"Ja on siinä toisaalta sellainenkin pointti, että ihan kaikkea ei soisi pienten lasten näkevän. Kaikki ei ole lasten silmille aina sopivaa", Mäkelä jatkoi.

Helsingin keskustassa on jo viikkoja ollut turvapaikanhakijoiden leiri, jossa on osoitettu mieltä pakolaispolitiikkaa vastaan. Leiri on houkutellut paikalle myös vastamielenosoittajia.