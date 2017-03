Rehula: Palveluihin syntyy alueellisia eroja

Sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus etenee aikataulussaan, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) vakuuttaa.

"Sote-juna on edennyt välillä nopeammin, ja välillä hitaammin. Nyt eduskunnan käsittelyyn on siirtynyt 1003 sivua ja 34 lakia. Aikataulu on tiukka", ministeri selventää.

Rehulan mukaan soten valinnanvapauden myötä palvelutaso ei tule olemaan samalla tasolla maaseudulla ja kaupungeissa.

"Realismia on, että ihan joka paikassa ei tule olemaan samanlainen palveluntarjonta. Alueellisia eroja syntyy."

Toisaalta Rehula korostaa, että jokaiselle suomalaiselle on mahdollistettava aito valinnanvapaus palveluntuotannossa.

"Sellaista tilannetta ei voi syntyä, jossa Kimalainen ja Pörriäinen aloittavat, mutta julkinen toimija ei ole mukana."

Ministeri myöntää, että valinnanvapauslainsäädännöllä on kova kiire.

"Homman uskottavuuden kannalta on tärkeää pitää kiinni aikataulusta. Uudistus kokonaisuudessaan, valinnanvapauksineen, astuu voimaan 2019 alussa", Rehula summaa.

Sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin mukaan uudistuksen kannalta on keskeistä, että asiat etenevät maakunnallisella tasolla.

"Maakunnallisen valmistelun on edettävä kaikilta osiltaan halki maan. Kyse ei ole pelkästään yhtiöittämisestä, vaan myös palveluintegraatiosta sekä tietojärjestelmäratkaisuista. Eduskunta hyväksyy uudistukseen liittyvät lait kesällä", Pöysti tähdentää.

Pöysti pitää mahdollisena, että osa soteen sisällytettävästä valinnanvapaudesta astuu voimaan liukuvasti.

"Esimerkiksi täällä Keski-Suomessa valinnanvapauskokeilu on jo käynnissä. Tämä on etupainotteista liukumaa valinnanvapauden käyttöönotossa."

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö ja Keski-Suomen maakunnan sote-vastuuvalmistelija Asko Rytkönen korostaa, että uudistus etenee tiukassa poliittisessa ohjauksessa.

"Nyt on meneillään esivalmisteluvaihe. Sen jälkeen alkaa väliaikaishallinnon vaihe, jos lait astuvat voimaan eduskunnassa."

Ministeri Rehula ja alivaltiosihteeri Pöysti tapasivat tänään tiistaina Jyväskylän Paviljongissa Keski-Suomen kuntien luottamusmiesjohtoa ja sote-henkilöstöä.