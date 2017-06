Rikosten määrä väheni viime vuonna hienoisesti

Rikosten määrä Suomessa väheni viime vuonna kaksi prosenttia edellisvuodesta. Liikennerikkomusten määrä puolestaan kasvoi neljällä prosentilla, selviää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vuosikatsauksesta.

Rikoksia tuli vuonna 2016 poliisin, Tullin ja rajavartioston tietoon noin 488 000 ja liikennerikkomuksia 335 000.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä on vähentynyt 1990-luvun alusta lähtien.

Varkausrikokset ovat vähentyneet miltei yhtäjaksoisesti, kun taas varsinkin maksukorttipetokset ovat lisääntyneet. Pahoinpitelyjen määrä kasvoi pitkään, mutta on vähentynyt 2010-luvulla.

Henkirikosten määrä on vähentynyt 90-luvun puolivälistä ja on nyt alimmillaan koko itsenäisyyden aikana. Raiskausten määrä taas on puolitoistakertaistunut 10 viime vuoden aikana.