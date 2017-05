Risikko hyväksyy Halla-ahon puheenjohtajaksi kunhan hallitusohjelmaa noudatetaan

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) ei tyrmää kokoomuksen hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa, vaikka Jussi Halla-aho valittaisiin puheenjohtajaksi. Risikko painottaa, että "hallitusohjelmaa on noudatettava".

"Ei ole kuitenkaan muiden puolueiden asia vaikuttaa perussuomalaisten johtajavalintaan."

Julkisuudessa on arvioitu, että kokoomus ei jatkaisi hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa, jos mielipiteiltään ärhäkkä Halla-aho valitaan puolueen johtoon kesäkuussa. Tätä mieltä on esimerkiksi Jan Vapaavuori (kok.)

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että kun puheenjohtaja on valittu, käydään keskustelua hallitusohjelmasta ja katsotaan yhteistyömahdollisuudet.

Kokoomus työskentelee kuitenkin hänen mukaansa "vain arvojensa mukaisessa hallituksessa".

Hallituksessa Risikon kontolla ovat pakolaisasiat Suomessa. Hänen mukaansa pakolaistilanne Euroopassa ei ole suinkaan ohi, vaikka Suomessa tilanne on rauhoittunut. "Nyt on syytä tehdä ennakoivia toimia, ennen kuin seuraava suuri pakolaisaalto tulee Eurooppaan."

Turkin, Kreikan ja Italian tilanne on erittäin vakava koko ajan ja lisäksi Pohjois-Afrikasta alkaa tulla myös sekä kriisi- että ilmastopakolaisia. "Ei voi huokaista, vaan erilaisia toimia tarvitaan jatkuvasti."

"EU:n yhteistä taakanjakoa pitää tehostaa eikä mikään maa saa lipsua", Risikko linjaa.

Suomessa turvallisuustilanne on tänä vuonna heikentynyt, mutta määrärahojen lisäyksen vuoksi poliisien määrä on pystytty pitämään ennallaan. "Suomessa on noin 7 200 poliisia, työttömänä alle 40."

Maaseudulla ollaan huolestuneita poliisin hitaasta paikalle tulosta. Risikko ei halua kuitenkaan lähteä luomaan mitään kyläpoliisijärjestelmää. Hän uskoo, että maallakin pärjätään, kun poliisien määrä pidetään vähintään nykyisellään.

Poliisin tehtäviä pystytään tehostamaan ja myös karsimaan.

"Miksi ihmeessä esimerkiksi löytötavarat ovat poliisin hoidossa?"

Risikko siirtäisi juopuneiden säilytystä ja valvontaa pois poliisien kontolta.

"Vaikka heidän kuljetuksensa voisi jäädä edelleen poliisille, niin tulisi perustaa sote-ammattilaisten hoitamia selviämisasemia, jotka valvoisivat juopuneita putkaan viennin sijaan."

Juopuneita viedään putkaan vuosittain 60 000, joista 20 000 on "rauhallisia" ja ainakin he pärjäisivät selviämisasemilla, Risikko sanoo.