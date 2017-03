Ruotsissa etsitään brasilialaista naudanlihaa – "Luultavasti syöty jo"

Ruotsissa jahdataan 12 tonnia brasilialaista naudanfilettä 15 kunnan alueelta, kertoo Land-lehti.

Kakkoisruotsalaisesta Kalmarista on etsitty 122 kilon erää, koska parikin tukkuria oli myynyt sinne pilaantuneeksi epäiltyä tuontinautaa. Sittemmin ilmeni, että sama tukkuri on myynyt lihaa 14 muuhunkin kuntaan ja että osa on jo ehditty syödä.

"Sanoisin, että 90 prosenttia on syöty", naudanfileen maahantuojan edustaja kertoo uutistoimisto TT:lle.

Lihaa myytiin kaikkiaan 479 kiloa Kalmariin ja Göteborgiin, mutta siitä 357 kiloa on palautettu tukkuun. Loppuja etsitään.

Liha on mennyt ravintolatukkuihin ja päätynyt siis ammattikokkien käsiin. Koska valituksia ei ole tullut, johtopäätös on, ettei liha ollut pilaantunutta.

Jos jollakulla lihaa syöneellä olisi ilmentynyt salmonellaa, sekin olisi jo tullut ilmi näytteidenotossa.

Etsitty liha on peräisin laitoksista, joita brasilialaisten viranomaisten mukaan epäillään korruptioskandaalista, jossa pilaantunutta lihaa päästettiin vientiin.

Lihaa etsitään, jotta se voitaisiin palauttaa tukkurille. Lihaa ei kuitenkaan tarvitse tuhota, jos se ei ole pilaantunutta.

Brasiliasta ei ole tullut lisätietoa ja Ruotsin elintarvikevirasto kertoo odottavansa EU-komission tarkastuksen lisätietoja asiasta.Virasto korostaa, että väärintekijä oli lihan tuoja, sillä ostajat ovat toimineet hyvässä uskossa. Liha tuotiin viime vuonna, ennen skandaalin paljastumista.

Ruotsin viranomaiset eivät ota lihasta näytteitä, koska lihassa ei ole kenenkään mielestä olut vikaa eikä näytteitä oteta ilman syytä.