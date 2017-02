S-ryhmä korvasi päivittäistavarakaupan heikkoa markkinatilannetta ja kuluttajien ostovoiman laskua alentamalla kampanjoillaan keskeisten elintarvikkeiden hintoja kahden viime vuoden aikana. Tammikuussa kampanjavuorossa olivat kotimaiset kasvikset, kurkku ja tomaatti, joiden hintoja kaupparyhmä "halpuutti" jopa 40 prosenttia.

S-ryhmän perjantaina julkistaman vuosituloksen perusteella valittu strategia tuntuu toimivan. S-ryhmän kasvatti vähittäismyyntiään viime vuonna parilla prosentilla 11 miljardiin euroon. Yhtymän liiketoiminnallinen tulos nousi edellisvuodesta 25 miljoonalla eurolla 290 miljoonaa euroon.

Marketkauppa kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuodesta yli 7,7 miljardiin euroon.

Kenttäjohtaja Arttu Laine perustelee ruuan jo kaksi vuotta jatkunutta hintakampanjointia kuluttajien heikentyneellä ostovoimalla, heikolla kysynnällä ja ylitarjonnalla. S-ryhmä on laskenut omien hintojensa laskeneen päivittäistavarakaupassa 2,8 prosenttia ja kilpailijoiden parisen prosenttia.

Kenen katteista eurot ovat olleet pois – kaupan, tuottajien vai teollisuuden, Arttu Laine?

"Ylitarjonnassa ruuan hinta laskee vääjäämättä. Meillä "halpuutus" tarkoittaa oman osuutemme pienentämistä. Jos myynti ei samalla kasvaisi, tämä ei toimisi", kenttäjohtaja Arttu Laine perustelee S-ryhmän logiikkaa.

Hinnanalennukset ovat kasvattaneet tuotteiden kiertonopeutta, joka on vähentänyt hävikkiä kaupoissa. Vuositasolla S-ryhmä on säästänyt arvionsa mukaan 6–7 miljoonaa euroa, kun hävikki on nopeamman tavarakierron myötä pienentynyt.

Tammikuussa kampanjan kohteena olivat kotimaiset kasvikset. Kotimaisten kurkkujen ja tomaattien myynti kasvoi puoli miljoonaa kiloa verrattuna tammikuuhun 2015 S-ryhmän päivittäistavarakaupassa. Tomaatteja ketju myi yli 1,2 miljoonaa kiloa ja kurkkuja lähes 1,4 miljoonaa kiloa. Myynti kasvoi näillä kasviksilla yhteensä 23 prosenttia. Kummankin tuotteen suhteellinen kate S-ryhmälle kapeni.

Viime vuonna S-ryhmä laskee kaksinkertaistaneensa kotimaisten omenoiden myynnin edellisvuodesta noin 500 000 kiloon.

Mitkä tuoteryhmät ovat seuraavana kampanjavuorossa?

"Emme kerro", Arttu Laine vastaa.

"Haluamme pitää yllätysmomentin. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaita, mitä milloinkin erityisesti toivotaan ja kun "halpuutusvaraa" on löytynyt, sitten toimimme. Sen kerromme, että (kampanjat) tulevat jatkumaan", S-ryhmän pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.