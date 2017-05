Sailas hallituksen sote-uudistuksesta: Todella iso riski, säästöt perustuvat "höttöön"

Entinen valtiosihteeri Raimo Sailas ei usko, että hallituksen tavoite kolmen miljardin euron kustannussäästöstä sosiaali- ja terveysuudistuksessa toteutuu.

”Siihen on vaikeaa uskoa. Hallitus on jo nyt varannut ICT-kuluihin lisärahaa, joka ei tule missään tapauksessa riittämään. Meillä on Suomessa se kokemus suurista it-hankkeista, että ne tulevat kaksi kertaa suunniteltua kalliimmiksi ja vievät kaksi kertaa suunnitellun ajan”, Sailas sanoo MT:n haastattelussa.

Hallituksen mukaan sote-uudistuksen avulla kustannusten nousua voidaan hillitä kolme miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Tarkkoja lukuja ei ole kuitenkaan julkaistu.

Sailaksen mukaan säästöarvio perustuukin ”höttöön”. Hän varoittaa tietojärjestelmien kustannusten ohella henkilöstön palkkakulujen tasaamisesta, minkä on kuntaliitoksissa nähty tulevan kalliiksi.

Myös uudistuksen valinnanvapaus on hataralla pohjalla.

”Todella iso riski siinä on. Olen ihmetellyt, miten syrjä­seutuja edustavat päättäjät ovat olleet niin hiljaa siitä, että sote-uudistus uhkaa huonontaa eikä suinkaan parantaa palveluita”, Sailas sanoo.

”Alueellinen tasa-arvoisuus jää riippumaan siitä, minkälaista kiinnostusta yksityiset yritykset tuntevat syrjäseutuja kohtaan.”

Sailas ihmettelee, miksi asiantuntijoiden lausuntoja ei ole otettu vakavasti.

"Lisäksi asiantuntijoiden ylivoimainen enemmistö on toivonut uudistukselle vähintäänkin lisäaikaa tai hyllyttämistä. Tutkimukselle ja asiantuntemukselle ei ole annettu sitä painoa, joka niille kuuluisi”, hän hämmästelee.

Nimekäs joukko terveys- ja sosiaalialan asiantuntijoita, virkamiehiä ja politiikkoja puoluetaustaan katsomatta on varoitellut siitä, ettei uudistus tasaa terveyseroja ja että koko maa on liian suuri kokeilualue valinnanvapauden toteuttamiseen.

Sailas ihmettelee myös, miksi työelämässä olevien ”ylihyvä” työterveyshuolto tai yliopisto-opiskelijoiden muita kattavampi terveydenhuolto jätetään näin suuren uudistuksen ulkopuolelle.

”Uudistus ei puutu epäkohtiin, jotka on tunnistettu. Meillä on kansainvälistäkin huomiota herättäneet suuret elinikäerot hyvä- ja huono-osaisten välillä, etenkin miehillä.”

”On ilmeisesti poliittisesti päätetty, että tämä tehdään, silmät ummessa. Eduskunnassa tulee varmasti iso kalapaliikki, mutta tuskin se siellä miksikään muuttuu.”