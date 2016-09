SAK:n Eloranta työllisyysneuvotteluista: "ohut lanka, mutta sekin kannattaa käyttää"

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan neuvotteluissa työllisyystoimista tilanne ei näytä hyvältä. Hänen mukaansa pöydässä ei vielä ole sellaista ratkaisumallia, jota kannattaisi SAK:n päätöksentekoon edes viedä.

Eloranta sanoi, että eteenpäin vie melko ohut lanka mutta sekin kannattaa käyttää.

"Työryhmä jatkaa työtään, ja sitten ensi viikolla jossakin vaiheessa arvioidaan, mitä aikaiseksi on saatu", Eloranta sanoi SAK:n tiedotustilaisuudessa.

SAK:n hallitus on koolla ensi viikon maanantaina ja tiistaina ja arvioi tilannetta silloin.

Työmarkkinajohtajat tapasivat tänään maan hallituksen edustajia valtioneuvoston linnassa. Hallitus on antanut kolmikantaiselle työryhmälle tehtäväksi keksiä keinoja työllisyyden parantamiseksi. Tämän aamun kokouksessa ruodittiin työllisyystyöryhmän työn tämänhetkistä tilannetta.

Työryhmän on ollut tarkoitus saada työnsä valmiiksi kuun loppuun mennessä eli vielä tällä viikolla.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoi toimittajille, että työllisyystyöryhmässä tiivistetään nyt tahtia. Hänen mukaansa kukaan ei ole valmis heittämään pyyhettä lopullisesti kehään ja paketissa on myös paljon asioita, jotka olisivat hyväksyttävissä.

"Rima on korkealla, että sopu saadaan perjantaina aikaan. Niin kauan kuin on aikaa, on mahdollisuuksia", Fjäder sanoi.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus hiertää työllisyyspaketissa eniten.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan keskusteluita käytiin tänään rakentavassa hengessä, vaikka tiettyjä haasteita on.

"Jos olisi ollut yksinkertaista ja läpihuutojuttu, asia olisi ollut selvä jo tänään, mutta siinä on tiettyjä asioita, joita halutaan vielä täsmentää ja tarkastella", hän sanoi.

Palolan mukaan kaikkein vaikeinta on työttömyysturvan uudistaminen kannustavampaan suuntaan. STTK:lle on tärkeää, että työllisyyskeinot kannustavat aktiivisuuteen eikä ketään rangaista. Ansiosidonnaisen suoraa porrastusta STTK ei hyväksy.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoo, että työllisyystyöryhmä on tehnyt perusteellista työtä. Ryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Martti Hetemäki luovutti työryhmän väliraportin tänään hallitukselle. Rehn sanoi, että arvioiden mukaan olisi mahdollista löytää sellaisia toimia, joiden vaikuttavuus olisi merkittävä ja joiden avulla kyettäisiin luomaan työpaikkoja.

"Mutta on tietysti kyse vaikeista asioista. Emme ole ihan konkelossa, mutta tarvitsemme jonkinlaista suman purkamista, jotta päästään eteenpäin", Rehn sanoi.

Rehnin mukaan hallitus tapaa työmarkkinajärjestöjen edustajia vielä ensi viikolla, kun työryhmän loppuraportti on julkistettu. Hän toivoo, että kolmikantainen työryhmä pääsee yhteisymmärrykseen työllisyyden parantamiskeinoista.

"Näihin asioihin pitää löytää ratkaisu mieluummin yhteisymmärryksellä sopimusyhteiskunnan hengessä."

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo olevansa tosi pettynyt, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse yhteisymmärrykseen työllisyyspaketista. Sipilä sanoo odottavansa työllisyystyöryhmältä konkreettisia tuloksia määräajan kuluessa eli viimeistään perjantaina.