Saksa, Ranska ja Italia: Ilmastosopimusta ei voida neuvotella uudelleen

Saksa, Ranska ja Italia sanovat harvinaisessa yhteislausunnossaan olevansa vakuuttuneista siitä, ettei ilmastosopimusta voida neuvotella uudelleen. Maat sanovat ottavansa vastaan tiedon Yhdysvaltain päätöksestä pahoitellen.

Ranskan presidentinkanslian mukaan presidentti Emmanuel Macron on myös sanonut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille puhelimessa, ettei Pariisin ilmastosopimuksessa "ole mitään neuvoteltavaa".

Trump vahvisti eilen, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Hän sanoo pyrkivänsä neuvottelemaan sopimuksen uudestaan tai kokonaan uuden sopimuksen, joka olisi reilumpi Yhdysvalloille.

Trumpin mukaan Pariisin ilmastosopimus tulee liian kalliiksi Yhdysvalloille.

EU:n energia- ja ilmastokomissaari Miguel Arias Canete muistuttaa, että Yhdysvallat voi itse päättää toimista, joilla se saavuttaa yhdessä sovitut ilmastotavoitteet.

EU on komissaarin mukaan syvästi pahoillaan Yhdysvaltain päätöksestä vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta

Hän muistuttaa, että Pariisin sopimus toi yhteen lähes 200 valtiota, jotka haluavat puuttua yhteiseen uhkaan. Sopimus jättää kuitenkin valtioille itselleen tilaa päättää tavoista, joilla ne vähentävät päästöjä.

Tämä on surullinen päivä kansainväliselle yhteisölle. Keskeinen kumppani kääntää selkänsä taistelulle ilmastonmuutosta vastaan, Canete sanoo tiedotteessaan.

Eurooppa ja sen kumppanit ympäri maailmaa ovat hänen mukaansa valmiita johtamaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

EU pitää kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta, koska se on yhteinen etu, komissaari perustelee.

Euroopan unioni aikoo vahvistaa kumppanuuksiaan ja etsiä uusia partnereita päästöjen vähentämisessä. EU voi Caneten mukaan tehdä yhteistyötä myös niiden monien amerikkalaisyritysten, -kansalaisten ja yhteisöjen kanssa, jotka tukevat Pariisin sopimusta.

"Me teemme sen, yhdessä. Me olemme historian oikealla puolella."

Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ottanut Twitterissä kantaa Yhdysvaltain lähtemiseen Pariisin ilmastosopimuksesta.

Todella surullinen uutinen USA:sta. Nyt EU:n ja Kiinan yhteistyötä on tiivistettävä entisestään ilmastonmuutoksen torjunnassa, Sipilä kirjoittaa.

Britannian pääministeri Theresa May on soittanut Trumpille ja keskustellut tämän kanssa Pariisin ilmastosopimuksesta. Tiedotteen mukaan May sanoi Trumpille, että ilmastosopimus varmistaa vaurauden ja turvallisuuden tulevaisuuden sukupolville samalla kun se muun muassa pitää energian hinnan kohtuullisena kansalaisille ja yrityksille.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau puolestaan sanoo Twitterissä, että Kanada on erittäin pettynyt Yhdysvaltain päätökseen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta. Pääministerin mukaan Kanada on järkkymätön sitoutumisessaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun sekä puhtaan talouskasvun tukemiseen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin tiedottajan mukaan YK:n päätös vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta on valtava pettymys. Tiedottajan mukaan on kuitenkin erittäin tärkeää, että Yhdysvallat jatkaa johtavassa roolissa ilmastoasioissa.

Guterres on tiedottajan mukaan luottavainen sen suhteen, että Yhdysvaltain kaupungit, osavaltiot ja yritykset jatkossakin osoittavat näkemystä ja johtajuutta työskentelemällä vähähiilidioksidisen tulevaisuuden eteen. Guterres myös odottaa innolla osallistuvansa Yhdysvaltain hallituksen, Yhdysvaltain muiden toimijoiden sekä koko maailman kanssa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.