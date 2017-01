Saksan ulkoministeri: Vanha maailmanjärjestys lopullisesti ohi

Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier varoittaa, että Donald Trumpin valtaannousun myötä vanha, 1900-luvulla muotoutunut maailmanjärjestys on lopullisesti ohi. Steinmeier kirjoittaa saksalaisessa Bild-lehdessä, että edessä on epävarmoja aikoja. On täysin auki, millaiselta huomisen maailma näyttää.

Steinmeier lupaa Saksan pyrkivän vuoropuheluun Trumpin hallinnon kanssa. Samalla Saksa aikoo Steinmeierin mukaan tehdä selväksi omat odotuksensa yhteistyön suhteen.

Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump tapaa Britannian pääministeri Theresa Mayn perjantaina. May on ensimmäinen valtiojohtaja, jonka Trump tapaa presidenttinä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo keskustelevansa myöhemmin tänään puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Netanjahu kertoi hallituksen kokouksen alussa, että aikoo puhua Trumpin kanssa Israelin ja palestiinalaisten konfliktista, Syyriasta ja Iranin "aiheuttamasta uhasta".

Trump lupasi kampanjansa aikana vahvaa tukea Israelille. Hän muun muassa lupasi tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi huolimatta Jerusalemin kiistanalaisesta asemasta.

Israelin viranomaiset ovat tänään antaneet rakennusluvan 566 uudelle siirtokunta-asunnolle Itä-Jerusalemiin. Asunnot on tarkoitus rakentaa kolmen siirtokunnan alueelle.

Jerusalemin varapormestari Meir Turjeman kertoi, että suunnitelmia oli lykätty odottamaan Trumpin valtaannousua. Varapormestari sanoo pelin sääntöjen nyt muuttuneen.

"Kätemme eivät enää ole sidotut kuten Barack Obaman aikana. Nyt voimme vihdoin rakentaa."

Turjeman kertoi myös, että vireillä on suunnitelmia 11 000 uuden asunnon rakentamiseksi Itä-Jerusalemiin. Hän ei kuitenkaan paljastanut, milloin näitä hankkeita mahdollisesti viedään eteenpäin.

YK:n turvallisuusneuvosto vaati joulukuussa Israelia lopettamaan siirtokuntien rakentamisen palestiinalaisalueille. Kyseinen päätöslauselma meni läpi, koska Israelin perinteinen liittolainen Yhdysvallat pidättäytyi poikkeuksellisesti äänestämästä lauselmaa vastaan.

Yhdysvalloissa jopa yli kaksi miljoonaa ihmistä on osallistunut protestimarsseille ympäri maata uuden presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Niin sanotuilla naisten marsseilla haluttiin muistuttaa rauhanomaisesti muun muassa naisten oikeuksista ja moniarvoisuudesta.

Los Angelesissa, Washingtonissa ja New Yorkissa marssi kaikissa järjestäjien arvioiden mukaan noin puoli miljoonaa ihmistä. Esimerkiksi Los Angelesin marssin järjestäjän mukaan kaupungissa olisi marssinut 750 000 ihmistä. Poliisi ei ole vahvistanut Los Angelesin tarkkoja lukuja, mutta sen mukaan nuppiluku on yli puolen miljoonan.

Niin sanotulle päämarssille Washingtonissa osallistunut 16-vuotias Maria Iman matkusti Illinoisista Washingtoniin päästäkseen mukaan marssille.

"Tuntuu mahtavalta olla mukana vastustamassa Trumpin hajottavaa, syrjivää ja uhkaavaa retoriikkaa", hän sanoi. "Olen osa historiaa ja jonain päivänä kerron tästä lapsilleni."

Lisäksi kymmenet tuhannet ottivat osaa marsseille esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa ja muissa kaupungeissa, joissa haluttiin osoittaa solidaarisuutta Yhdysvalloissa marssiville. Esimerkiksi Lontoossa aiempien arvioiden mukaan protestiin osallistui noin 100 000 ihmistä.