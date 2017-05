Sauli Niinistö haluaa jatkokaudelle – mittauttaa kannatuksensa valitsijayhdistyksellä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa mittauttaa kansansuosionsa presidentinvaalien valitsijayhdistyksellä. Niinistö pyrkii jatkokaudelle, mikäli hän saa taakseen riittävästi kannatusta. Tämän jälkeen on luvassa lopullinen päätös siitä, onko ehdokkuus mahdollinen.

Niinistö perustelee ratkaisuaan sillä, että presidentti on yhä enemmän etäällä puoluepolitiikasta. Siksi valitsijayhdistys tuntuu häneltä paremmalta tieltä.

"Kuinka laaja-alaisesti ihmiset olisivat tukenani? Tämän vuoksi olen päättänyt mittauttaa tilannetta."

Kokoomus voi puolestaan harkita, lähteekö se tukemaan ehdokkuutta valitsijayhdistyksen kautta.

Valitsijayhdistys tarvitsee taakseen vähintään 20 000 allekirjoitusta.

"Kesän mittaan näkisin mielelläni tukemisen mittausta."

Jos valitsijayhdistystä ei saada kasaan, miksi olisin ehdolla, hän pohtii.

Niinistö kertoi päätöksestään maanantaina Mäntyniemessä.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään tammikuussa 2018.

Keskustan presidenttiehdokas on entinen pääministeri, kansanedustaja Matti Vanhanen. Vihreiden ehdokas on Pekka Haavisto. Hän oli edellisten vaalien toisella kierroksella, mutta hävisi vaalit Niinistölle. Vasemmistoliiton ehdokas on europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds on ilmoittanut olevansa käytettävissä RKP:n presidenttiehdokkaaksi. Puolue päättää ehdokkaastaan kesäkuussa.

Kristillisdemokraattien ehdokas on puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.