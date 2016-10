Sauli Niinistö: Venäjän alueloukkaukset eivät olleet uhittelua mutta vähintäänkin välinpitämättömyyttä

Venäjän lokakuussa tekemät ilmatilaloukkaukset eivät välttämättä olleet uhittelua mutta vähintäänkin välinpitämättömyyttä, sanoo Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haastattelussa, joka ilmestyy keskiviikona Maaseudun Tulevaisuuden 100-vuotisjuhlanumerossa.

Niinistön mukaan Venäjän vilkas ilmatoiminta liittyi Iskander-ohjusten merikuljetukseen Kaliningradin alueelle eikä Suomen toimintaan.

”Ilmatilaloukkauksilla ei ollut mitään yhteyttä amerikkalaisen apulaisministerin vierailuun eikä minun puhelinkeskusteluuni Venäjän presidentin Putinin kanssa.”

Itämeren ympäristön yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttaa kaksi tekijää: Ukrainan kriisi ja Syyrian sota, joissa molemmissa Venäjä on osallisena, presidentti toteaa.

”Erityisesti Baltiassa on tunnettu paljon huolta ja toivottu, että Nato vastaa huoleen.

Venäjän toiminta Krimillä, Ukrainassa ja Syyriassa huolestuttaa Niinistön mielestä kaikkia, mutta Suomeen ei kohdistu erityistä huolta, hän huomauttaa.

”Sellaista ei ole näkynyt.”

Niinistö sanoo, että Venäjä käy Syyriassa täysimittaista sotaa, joka kohdistuu myös siviileihin.

”Kansainvälisessä yhteisössä Venäjä jättää suuren särön omaan kuvaansa.”

Suomella ei ole myöskään erityisasemaa Venäjän naapurina.

”Meillä on täsmälleen sellainen erityisasema venäläisten kanssa kuin itse haluamme pitää.”

Hän sanoo, että Suomi haluaa jatkaa keskusteluyhteyttä ja venäläisetkin ovat valmiita tähän.

Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa on ollut ajankohtainen keskustelunaihe vuosikausia. Niinistö muistuttaa, että viimeaikaiset hallitukset ovat kaikki ottaneet asiaan kantaa.

”Kataisen hallitus päätti, ettei Natoon haeta. Sipilän hallitus päätti, että asia on avoin. Minusta tämä tilanne, jossa pidetään vaihtoehdot avoimina, on hyvä.”

Niinistö karsastaa optio-sanan käyttöä eikä hän halua, että sana laitetaan hänen suuhunsa, koska hän ei tunnista sellaista.

”Kyse on siitä, että rajoitammeko itseämme vai emme. Me emme rajoita tällä hetkellä. Meillä on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, ja siitä mahdollisuudesta on hyvä pitää kiinni.”

Talouden käänteestä parempaan on pieniä merkkejä. Niinistön mielestä näkymä on edelleen samea. Hän mainitsee, että Meyerin Turun telakan menestys on hämmästyttänyt häntä. Muutamassa vuodessa telakka nousi tuhkasta kukoistukseen.

Niinistön mielestä on iso huoli, että samaan aikaan on pulaa työvoimasta sekä paljon työttömiä.

”Yhtälö on käsittämätön. Jossakin mättää pahasti. Joko systeemissä tai korvien välissä – joillakin. Jos samaan aikaan työttömyys ja työvoiman puute kukoistaa, semmoinen tilanne ei lupaa mitään hyvää.”

”Minusta pitäisi tehdä tarkka selvitys siitä, kuinka paljon alalla A on työpaikkoja, ja kuinka paljon samalla alalla on työttömiä kohtuullisen etäisyyden päässä työpaikoista. Jos siinä vielä paljastuu, että päällekkäisyyksiä on, niin sitten on järjestelmässä jotain vikaa.”

Juhlahaastattelussa presidentti korostaa ruuan omavaraisuuden merkitystä Suomelle.

”Sen ylläpitäminen on arvo sinänsä. Tämän päivän tapahtumat maailmalla vain vahvistavat tätä. Maataloustuotanto on ­lisääntyvässä määrin elintärkeää – emme kulje kauaa ilman sapuskaa.”

Suomalaiset maatilat ovat tehostaneet toimintaansa ja tilakoko kasvaa Myös ilmastonmuutos näyttäisi toistaiseksi suosivan suomalaistuotantoa. Niinistö kuitenkin tietää, että tiloilla on nyt vaikeaa muun muassa Venäjän pakotepolitiikan takia.

”Toivon voimia ja jaksamista pitkää työpäivää tekeville maataloustuottajille.”

Lue Tasavallan presidentin erikoishaastattelu kokonaisuudessaan keskiviikkona 26.10. ilmestyvästä Maaseudun Tulevaisuuden satavuotisjuhlalehdestä.