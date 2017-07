Savon Sanomat: Henkilökunta tehnyt useita kanteluita Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksestä

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystys on välillä niin ruuhkautunut, että henkilökunta on tehnyt ongelmasta useita kanteluja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), kertoo Savon Sanomat. Avi on pyytänyt KYSin johdolta selvitystä potilas- ja työturvallisuudesta.

Terveydenhuollon ylitarkastaja Marja Hyvärinen kertoo, että aviin on tullut noin 20 kantelua tai ilmoitusta. Hän ei tiedä tarkemmin yhteydenottojen sisältöä kesälomien vuoksi.

Savon Sanomat kertoo, että aiemmin päivystyksen toiminnasta on saatu yksittäisiä yhteydenottoja potilailta, mutta nyt niitä tulee myös henkilökunnalta.

Avi on ilmoittanut, että se tekee elokuun lopussa KYSin päivystykseen tarkastuskäynnin sen työturvallisuudesta.

Päivystyksen henkilöstön edustaja, sairaanhoitaja Ari Kinnunen kertoo, että päivystyksen kasvaneet kävijämäärät, potilaiden hoitoisuuden lisääntyminen ja henkilökunnan vähyys vaarantavat varsinkin potilasturvallisuuden.

Henkilökunta tekee parhaansa paineesta ja kiireestä huolimatta. Tätä menoa lähellä on päivä, jolloin jotain vakavaa sattuu potilaalle, hän sanoo Savon Sanomille.

Lehti kertoo, että päällimmäinen syy ongelmiin on se, että henkilökuntaa saattaa olla liian vähän vuorossa.