Selvitysmiehen karu ennuste: Vain joka viides tila toiminnassa 2030-luvulla

Maa- ja metsätalousministeriölle tehty raportti ennustaa tilamäärän romahtavan Suomessa. Selvitysmies Ilkka Mäkelän näkemys perustuu keskusteluihin, joita hän kävi kevään aikana ruuantuotannon, jalostuksen, kaupan ja kulutuksen toimijoiden kanssa.

”Jos tilakoot kasvavat edelleen, niin päädytään noihin tilamääriin. Koko alkutuotantosektorin pitää pikkuhiljaa valmistautua radikaaliin muutokseen. Meillä on jo nyt kanaloita, joissa on yli 100 000 munivaa kanaa ja maatiloja joilla on 400–500 hehtaaria peltoa”, Mäkelä sanoo.

Ilkka Mäkelä tutki kevään aikana suomalaista ruokaketjua. Tavoitteena oli laatia toimenpide-ehdotukset ruokaketjun toiminnan kehittämiseksi ja elintarvikeviennin edistämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Minna-Mari Kailalle ennuste tilojen lukumäärän romahduksesta oli yllätys. Hän ei myöskään usko, että tilakokojen kasvattaminen olisi ainoa ratkaisu kannattavuushaasteisiin.

”Rakennemuutos etenee, mutta tämä on todella raju näkemys tilamäärien alenemisesta. Suuruuden kasvattaminen on yksi vaihtoehto, mutta jos kate on pieni, niin on vaikea myöskään investoida.”

